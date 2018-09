Kioskmand i Sverige: - Jeg har næsten glemt, hvordan man taler svensk

I kiosken står Alawalid Khaled og passer kasseapparatet. Han er 37 år gammel. Her har han stået i 15 år. Langt størstedelen af hans tid i Karlskrona-bydelen Kungsmarken - og i Sverige i det hele taget.

Alwalid kom til Sverige som 18-årig fra Irak og har siden fundet sin hylde i det store boligkvarter ca. fem minutter uden for Karlskrona centrum.

- Der bliver travlt nu. Folk får fri fra skole og arbejde og skal lige hente det, de mangler, lyder det fra Alwalid, da Ekstra Bladet besøger bydelen.

Forkrøblet af polio i barndommen kan Alwalid ikke klare almindeligt fysisk arbejde, men ekspederer effektivt den konstante strøm af slik-, frugt- og cigaretkøbende kunder.

Og kioskpasseren har ret. Kungsmarken er et livligt kvarter. Her er skole, kirke, moske, kiosk og mange mennesker.

Flest udlændinge

De fleste er udlændinge. Faktisk er Kungsmarkens tre slangeformede boligblokke på hver flere hundrede meter en af Sveriges større boligområder uden for Stockholm. Og det er de færreste af de 2600 indbyggere, der er etnisk svenske.

I Sverige opgøres boligkvarterers etniske sammensætning ikke. Men navneskiltene i de mange opgange vidner om de 36 nationaliteter, der ifølge Karlskronas Islamiske Kulturforening jævnligt besøger den lokale moske - en af kun tre i Sverige med tilladelse til bønneudkald fra den nybyggede minaret.

Tæppeluftning i Kungsmarken. Karlskronas største sociale boligområde.

- Vi har mange forskellige nationalieter her i Kungsmarken. De fleste kommer og køber her i kiosken. Jeg synes, man skal lære at tale svensk. Det gjorde jeg selv, da jeg kom til Sverige som 18-årig. Men nu har jeg næsten glemt, hvordan man taler det, siger Alwalid Khaled med et undskyldende smil.

De fleste kunder i butikken henvender sig på arabisk eller veksler kun få ord med Alwalid Khaled.

Siden 2015 er mange flygtninge fra den massive flygtninge- og migrantbølge blevet placeret i Kungsmarken. I alt tog Sverige imod 163.000 flygtninge og migranter.

Nok til at få den socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, til at lukke grænserne. Siden er mange af de nytilkomne fra dengang blevet nægtet opholdstilladelse og er enten allerede blevet sendt hjem - eller står foran en udvisning.

Der bor 2600 beboere i Kungsmarken i Karlskrona. Størstedelen er af anden herkomst end svensk.

Det gælder også den dengang seksårige pige Noor, der blev verdenskendt, da hun legede skjul med en dansk politibetjent på motorvejen, mens tusindvis af flygtninge bevægede sig op ad den jyske motorvej.

Samtidig står den stærkt indvandrer- og islamkritiske parti Sverigedemokraterna til at storme frem fra de 13 pct. af stemmerne, partiet fik ved valget i 2014.

I de fleste målinger står partiet til at blive næststørst med ca. 20 pct. af stemmerne - i enkelte målinger kan de kalde sig Rigsdagens største parti.

* * *

Beboere: Her kan godt være en smule farligt

Det er ikke hvem som helst, der kan færdes frit i Kungsmarken, der ellers på overfalden - de lidt slidte beton-kareer til trods - ser ganske tilforladeligt og fredeligt ud.

Sådan lyder det fra en af kvarterets egne beboere.

Ekstra Bladet møder Amala Khulmi, der drikker te og spiser kage med veninden Razia, fordi Amala skal flytte til Stockholm pga. arbejde.

De to kvinder holder af Kungsmarken, hvor de begge har boet i gennem flere år. Men de bekræfter, at det måske kan være en ubehagelig oplevelse at komme ud i kvarteret som sverigedemokrat.

- Hvis man kommer herud som SD'er kan det godt være en smule farligt, siger Amala.

- Her er nogen, som ikke vil acceptere, at der bliver snakket om deres mødres tørklæder eller deres bønnekald.

Amala Khulmi erkender, at der kan være mindre sikkert for medlemmer af Sverigedemokraterne i Kungsmarken, Karlskronas største sociale boligområde.