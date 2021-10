Kjærsgaard smider Skipper med baby ud af Folketingssalen

Enhedslistens Pernille Skipper er blevet smidt ud af Folketingssalen af Pia Kjærsgaard.

Baggrunden er, at Skipper havde taget sin baby med i salen.

Det skriver Politiken.

Det var under Folketingets åbningsdebat, at Pia Kjærsgaard fra formandsstolen bad Skipper om at forlade salen med sin baby.

Ifølge Politiken skete det uden at vække opsigt via to gule post-it-sedler, som Pia Kjærsgaard nedfældede sin ordre på og overleverede til en sekretær.

Efterfølgende rejste sekretæren sig og gik ned til Pernille Skipper, beretter Politiken.

På det tidspunkt stod folketingsmedlemmet og vuggede sin baby, mens hun talte med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Pernille Skipper med sin baby. Foto: Jens Dresling

'Tænk at hun gider'

Pernille Skipper forlod straks salen, da hun fik overbragt meldingen fra Pia Kjærsgaard, skriver Politiken.

På Twitter gør Pernille Skipper det klart, at hun ikke har meget tilovers for beslutningen.

'Folketingssalen åbner oktober 2021, og en stille, sovende baby ude i kanten af Folketingssalen er simpelthen Pia Kjærsgaards store hovedpine. Tænk at hun gider, jeg gør ikke. Men hvis nogen vil høre til Enhedslistens social- eller ligestillingspolitik, kan I bare ringe,' skriver Pernille Skipper.

Det er ikke første gang, at Pia Kjærsgaard smider en baby ud af Folketingssalen. I marts 2019 skabte det ligeledes overskrifter, da hun bad de konservatives Mette Abildgaard om at forlade salen med sin baby.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at Pernille Skipper har valgt at droppe sin barsel, hvilket har skabt stor utilfredshed hos partiets suppleant, som ellers ville have overtaget hendes sæde.

Vi arbejder på at indhente kommentarer fra Pernille Skipper og Pia Kjærsgaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen Kommentarer' herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler det om netop Pernille Skippers barsel og om politikere, der ikke møder op til samråd og udvalgsmøder.