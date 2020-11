KL opretter sexisme-hotline: - Helt uacceptabelt

En stor del af de kvindelige politikere har oplevet at blive udsat for seksuelt krænkende adfærd, når de har deltaget i KL-arrangementer. Det skal være slut, mener landsforeningen

Alt for mange kvindelige politikere har været udsat for seksuelt krænkende adfærd.

Det mener Kommunernes Landsforening (KL), der nu opretter en hotline til politikere, der blandt andet har været udsat for seksuel chikane.

Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Beslutningen om at oprette en hotline udspringer af den højaktuelle MeToo-debat.

Sexisme i dansk politik

Blandt andet har 322 kvinder sendt et opråb om sexisme og seksuelle krænkelser i dansk politik.

I et debatindlæg i Politiken berettede kvinderne om et stort omfang af sexisme og fysiske krænkelser til politiske møder, på Christiansborg og i sociale sammenhænge i partierne.

322 kvindelige politikere underskriver #metoo-erklæring: Mette Frederiksen hyrer advokatfirma

'Sexisme er ikke acceptabelt. Hverken på kommunale arbejdspladser eller i kommunalpolitik.'

'Den aktuelle mediedebat understreger behovet for, at alle kommunale arbejdspladser får taget en lokal debat om, hvorvidt de eksisterende retningslinjer virker efter hensigten, om der er et trygt sted at henvende sig som medarbejder, og ikke mindst om hvilken kultur man ønsker på arbejdspladsen,' udtaler KL’s formand, Jacob Bundsgaard.

Formand: En nødvendighed

KL har forsøgt at kortlægge omfanget af sexisme blandt kommunalpolitikere. I en undersøgelse fra oktober svarede 18 procent af de kvindelige kommunalpolitikere, at de har været udsat for seksuelt krænkende adfærd.

I alt blev 2437 kommunalpolitikere spurgt, mens 1018 deltog i undersøgelsen. Heraf var 392 kvinder og 618 mænd.

'Spillereglerne og reaktionsmulighederne i det politiske liv er lidt anderledes end på en 'almindelig' arbejdsplads. Som politiker kan man selvfølgelig henvende sig til sin borgmester eller kommunaldirektør, men det kan også være nødvendigt med en ekstern mulighed. Derfor har vi nu besluttet at oprette en hotline her i KL for kommunalpolitikere,' siger Jacob Bundsgaard.

Sexisme til KL-arrangementer

Undersøgelsen viste ikke bare, at sexisme er et udbredt problem i det kommunalpolitiske landskab. Den blotlagde også, at ni procent af de adspurgte kvinder har oplevet at blive udsat for seksuelt krænkende adfærd, når de har deltaget i arrangementer i KL-regi.

Ekstra Bladet har spurgt KL, hvilke arrangementer der kan være tale om - f.eks. seminarer eller fester. Til det lyder svaret, at det eksempelvis kan være en af de konferencer, som KL afholder i løbet af året.

Avisen har også spurgt, hvad Jacob Bundsgaard mener med, at spillereglerne er anderledes i politik end på en almindelig arbejdsplads. Dette har i skrivende stund ikke været muligt at få opklaret.

Næstformand i KL Martin Damm kalder det 'helt uacceptabel, at der foregår sexisme i KL-sammenhænge':

'Her har vi et stort ansvar. Hvordan vi konkret kan forebygge, at det sker, når vi begynder at holde fysiske konferencer igen efter corona, vil vi fortsætte med at drøfte i KL og i bestyrelsen i den kommende tid.'