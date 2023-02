Klæbede til posten: Tilbød at skride 10 gange

Det skyldtes en 'misforstået loyalitet' over for Liberal Alliance, at Ammitzbøll-Bille ikke bare trak sig som minister, forklarer han

Det var ikke med Simon Emil Ammitzbøll-Billes billigelse, at Liberal Alliance blev siddende i VLAK-regeringen.

Men det på trods blev han selv siddende som økonomi- og indenrigsminister, og det var der - ser han i dag - en årsag til.

Og årsagen var altså ikke bjergsomhed, siger han i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

Miseren begyndte, da Liberal Alliance krævede fem procent i topskattelettelser, som Simon Emil Ammitzbøll-Bille beskriver i sin nye bog 'Insider: Fire år med Løkke'. Et krav, de som bekendt aldrig fik igennem.

- På den korte bane, da vi gik ind, var jeg jo for, at vi ind i regeringen. Men efter topskattedramaet i 2017, hvor vi blandt andet havde truet med at stemme imod vores egen finanslov, og hvor der også var nogle ret ubehagelige møder og sammenstød mellem os og Venstre, så fik Anders (Samuelsen, red.) og jeg den vurdering, at det klogeste nok var at trække os ud af regeringen og på det tidspunkt konkluderede vi også, at vi også ville stille et mistillidsvotum mod Lars Løkke Rasmussen, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

Han fortæller, at de ville have Lars Løkke Rasmussen til enten at lave en dronningerunde eller udskrive valg, og LA-makkerparret havde sågar forberedt en kampagne, der skulle angribe Løkke, hvis de lykkedes med at få ham til at bukke under på kravet.

Prøvede 10 gange

Men hvorfor i alverden trak Simon Emil Ammitzbøll-Bille sig ikke bare selv som minister, hvis det hele var så galt? Det spørgsmål fik han i 'Ingen kommentarer'.

- Jamen det tilbød jeg faktisk også en række gange, siger han.

10 gange prøvede han for at være helt præcis, uddyber han. Selv uden Anders Samuelsens accept kunne han dog stadig sagtens have gjort det.

- Men hvorfor gjorde du det ikke bare?

- Det kan også være noget af det, jeg i virkeligheden ærgrer mig over nu.

'Misforstået loyalitet'

- Det virker helt ulogisk. Man tænker: 'Er han bjergsom ham Simon Emil? Er det for lækkert at få smørrebrød inde i ministeriet hver dag?' Du kunne altid selv have trukket dig ud.

- Det kunne jeg godt. Måske er det i virkeligheden et resultat af misforstået loyalitet over for partiet, at jeg blev. For Anders sagde meget tydeligt, at han ville have, at jeg blev, fordi han ville have, jeg stadig skulle koordinere Liberal Alliances rolle i regeringen.

- Vi havde endda en aftale om, at når der var gået lidt tid, så kunne jeg komme på en lettere ordning, hvor jeg kun skulle være økonomiminister i stedet for både økonomi- og indenrigsminister. Men da de måneder var gået, virkede det helt åndssvagt, for så var jeg blevet lullet ind i hverdagen igen, og så gav det ikke rigtig nogen mening, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han tilbragte dog otte måneder på at være sur over hele situationen, forklarer han, men det var heller ikke nok til at tage sit gode tøj og gå.

- Hænger det ikke også sammen med, at det er en dejlig tilværelse som minister?

- Det vil jeg faktisk ikke sige. Det førte mig jo ind i en periode, hvor jeg havde det mere svært mentalt, siger han.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille beskriver, hvordan han blandt andet fik et ildebefindende midt under et pressemøde.

Historien om hans ildebefindende kan du høre meget mere om i 'Ingen kommentarer', hvor han også fortæller om et syv timer langt rødvinsmøde med Lars Løkke, og hvor han vurderer, hvor liberalt på en skala fra et til 10, han synes, det er, at han har tilbragt fire år i Folketinget efter ministertiden næsten uden at foretage sig noget.

