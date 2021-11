Klapper i om slette-tåge

Statsminister Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun begyndte at slette sms'er efter, at Folketinget i maj banede vejen for en undersøgelse af corona-indsatsen

Det står fortsat helt hen i det uvisse, hvornår statsminister Mette Frederiksen (S) begyndte at slette sine sms'er.

På et pressemøde onsdag aften kom Mette Frederiksen det ikke nærmere, end at hun blev rådet til sletningen af sin departementschef og tætte allierede Barbara Bertelsen 'senest sommeren 2020'.

I sommeren 2020 nedsatte Folketinget en ekspertgruppe, der skulle trawle Mette Frederiksens corona-indsats igennem.

Men det stod allerede klart den 27. maj 2020, at der var flertal i Folketinget for at 'forberede en udredning om covid-19 og håndteringen heraf' efter et møde i Folketingets Udvalg for Forretningsorden.

Ekstra Bladet bad derfor lørdag statsministeren svare på, om hun begyndte at slette sms'er efter den 27. maj, da det stod klart, at luppen snart ville blive sat på hendes corona-indsats.

Det skete, da Mette Frederiksen var på valgkamps-turné i Friheden Butikscenter i Hvidovre.

Har svaret det, jeg vil

- Mette Frederiksen, hvorfor i alverden sletter du sms'er efter den 27. maj, hvor Folketinget tilkendegiver, at man skal undersøge corona?

- Jeg synes, at jeg har svaret på det på pressemødet.

- Ikke helt, for Folketinget vil have undersøgt corona allerede i foråret. Så har du jo begyndt at slette efter det?

- Jeg har givet det svar, jeg gerne vil give, lød det ordknapt fra statsministeren.

Onsdagens pressemøde med statsministeren kom efter flere dages tavshed om, hvornår hun og hendes tre nærmeste medarbejdere var begyndt at slette sms'er fra deres telefoner. Hun afviste med den begrundelse, at det var 'tekniske spørgsmål':

Journalist Brian Weichardt gjorde et ihærdigt forsøg på at få konkrete svar ud af statsministeren i sidste uge

Forud for pressemødet samlede interessen sig især om, hvorvidt statsministeren var begyndt at slette sms'er i forbindelse med mink-skandalen, der tog fart hen over efteråret og kulminerede i begyndelsen af november.

For travlt til at slette i foråret

Men uden at kunne fastsætte en bare nogenlunde præcis dato - eller i øvrigt at huske noget konkret fra rådgivningen om sletningen - fastslog Mette Frederiksen som nævnt, at slette-rådet faldt senest sommeren 2020.

Statsministerens lidet specifikke tidshorisont fik dog den tilføjelse, at der var for travlt til at diskutere sletninger af sms'er under corona-nedlukningens mest hektiske dage i foråret.

- Vi laver stort set ikke andet end at håndtere den (corona-krisen, red.). Så kommer sommeren, og så bliver der tid til at håndtere andre spørgsmål også. Det er senest fundet sted i sommeren. Det kan godt være fundet sted på et tidligere tidspunkt, lød det fra Mette Frederiksen på onsdagens pressemøde.