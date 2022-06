Klar med ny plan

Husker du grundlovsdag 2018?

Det var den dag, Mette Frederiksen som S-formand sendte rystelser gennem dansk politik og især de radikale med meldingen om, at hun gik efter at danne en ren, socialdemokratisk mindretalsregering.

Det var en kold skulder til de radikale, hvis historiske dna siger, at landet slet ikke kan regeres på forsvarlig vis, hvis partiet ikke er med i regeringen.

Mette Frederiksen holdt ord og efter hårde armlægninger, hvor de radikale dog fik lov at beholde Vestager på den vigtige post som EU-kommissær, endte det med den årelange ørkenvandring, som de radikale har været på lige siden.

Landet kunne faktisk regeres uden radikale ministre.

Omvendt har Mette Frederiksen også måttet gøre den erfaring, at det muligvis kan være lettere med. I hvert fald har forholdet mellem R og S udviklet sig positivt både på det politiske og personlige plan.

Det samme gælder SF, hvor karmaen mellem de to partiledere, Pia Olsen Dyhr og Mette F., hele tiden har været i top.

Problemet er ikke så meget partilederne - men grupperne. Kan S overhovedet sidde i regering med kropumulige typer som Zenia Stampe, Andreas Steenberg og Samira Nawa? Eller hvad med SF’s Karsten Hønge, Lisbeth Bech-Nielsen eller Carl Valentin?

Arkivfoto: Jens Dresling

I politik opnår man sjældent alt det søde uden at tage det sure med. Både S, SF og R har lært meget af den katastrofale Thorning-periode, hvor alle løb skrigende og grædende væk, og S forbandede de radikale ned under brædderne.

Men for Mette Frederiksen nærmer sandhedens time sig, hvor hun skal gøre klar til folketingsvalg og formentlig efterfølgende regeringsdannelse. Helt så selvfølgeligt er det ikke som for et halvt år siden.

Jakob Ellemann-Jensen er blevet stærkere, Søren Pape Poulsen svækket, og Morten Messerschmidt udbombet. Blå blok er kaos. Og hvad vil Lars Løkke?

Inden Mette lægger sig fast på valgdato, skal regeringen have klaret en aftale om den grønne skattereform plus overleve den største af udfordringerne, nemlig minksagen.

Formentlig er den store beretning fra den uforudsigelige landsdommer Michael Kistrup på vej i trykken, og offentliggørelse ventes indenfor de næste par uger.

Rapporten bliver selvfølgelig afgørende for, om Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister. Men meget kommer også til at afhænge af håndteringen af beretningen. Her er flere muligheder.

Landsdommer Michael Kistrups beretning bliver sandsynligvis offentliggjort inden for et par uger. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Folketinget, som nedsatte dommerundersøgelsen, kan vælge at gå direkte til makronerne og stemme om rigsret eller ej. Det vil være de blås udgangsposition, men de får ikke flertal.

Den anden model er, at Folketinget ansætter to advokater - som i Støjberg-sagen - som får til opgave i løbet af sommeren at tage stilling til, om der er grundlag for at gøre juridisk ansvar gældende overfor nogen af

de nuværende ministre, herunder Mette Frederiksen.

Den model vil regeringen helst undgå. Det tager tid, og man ved ikke, hvordan det lander. Pinen bliver trukket i langdrag, og før minksagen er afsluttet, kan Mette Frederiksen ikke udskrive valg.

Sidste mlighed er, at man i Folketinget ganske enkelt skriver en lang beretning, hvor et flertal udtrykker noget kritik af Mette og hendes regering - og et mindretal vil med flammetale forlange bål og brand over Frederiksen & co.

I Fødevareministeriet skal de nok regne med, at loftet falder ned. Men Mogens Jensen er for længst rullet ud af bygningen, og hermed slutter den sag så politisk.

For at køre hele dette igennem får Mette Frederiksen brug for støtte fra R, SF og EL. Især de radikale har været lodne i meldingerne. EL styrer ikke mod rigsret, for deres fokus har været det sundhedsmæssige med minkene - ikke så meget regeringens håndtering.

Går Mette Frederiksen helskindet igennem venter forude regeringens 2030-plan, som vil danne grundlaget for de kommende års økonomiske politik og initiativer. I virkeligheden et valggrundlag.

Og så er hun klar til at trykke på knappen. Store forlig med de blå har ingen udsigt. Det fik Venstres Jakob Ellemann-Jensen sagt meget tydeligt efter EU-sejren: ’Nu gør vi klar til at vælte regeringen’.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Og hvad har det så med grundlovsdag i dag at gøre?

At vi skal regne med, at landets statsminister bruger sin tale til nogle markante politiske signaler.

Ligesom for fire år siden gør Mette Frederiksen klar til et kursskifte i forhold en regeringssammensætning, og hun er heller ikke blind for, at hendes forgænger, Lars Løkke Rasmussen, ved valget i 2019 hentede et pænt antal mandater, da han under slutspurten i valgkampen kørte hårdt på det bredere samarbejde.

Mette Frederiksen er kort sagt klar med en ny plan.

