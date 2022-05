Klar til kamp

Efter danmarkshistoriens længste barselsperiode for nye partier giver Løkke nu Folketinget besked om, at partiet Moderaterne er klar til at lade sig registrere og dermed officielt træde ind som et parti i Folketinget.

Det er længe siden, at der blev indsamlet vælgererklæringer nok, men registreringen har ventet på sig.

Meldingen betyder i praksis, at Løkke kan optræde under det nye partinavn i Folketingssalen, og at Moderaterne kan deltage i for eksempel afslutningsdebatten i Folketinget den kommende uge.

Selve organiseringen af partiet er også ved at være på plads inden pressemødet Grundlovsdag 5. juni. Partiet ventes at opstille ti kandidater i de kredse, som bygges op over hele landet. Ved siden af folketingskandidaterne etablerer Moderaterne en hovedbestyrelse, som skal være det centrale organ for beslutninger og politikudvikling.

Lars Løkke selv stiller op, og det samme gør det tidligere Venstre-folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt, som længe har arbejdet på partiprojektet.

Blandt andre forventelige folketingskandidater er den tidligere politiske ordfører fra Liberal Alliance, Christina Egelund, der ellers havde forladt politik efter LA-kollapset og det kuldsejlede projekt med partiet Fremad, som hun forsøgte at sætte i søen sammen med eks-partifællen Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Christina Egelund var under Løkke-regeringen på den stormomsuste post som politisk ordfører for Liberal Alliance og blev af Venstre-statsministeren betragtet som et af de få stabile elementer i Anders Samuelsens LA. Det samarbejde fortsætter nu hos Moderaterne.

Foto: Gregers Tycho

En anden kandidat ventes at blive Jon Stephensen, højprofileret arkitekt, journalist, teaterdirektør for Østre Gasværk og scenograf.

Og blandt de øvrige navne i Løkke-partiets hovedbestyrelse er det tidligere konservative folketingsmedlem Jens Heimburger, som forlod politik i 2000 og siden har været en succesrig forretningsmand.

Han har arbejdet sammen med Løkke i forbindelse med opbygningen af Moderaterne, men ventes ikke at stille op til Folketinget.

Fra de konservative rækker kommer også den nye partisekretær, Anders Schiermer. Han er uddannet journalist, har arbejdet hos de konservative i Folketinget, men forlod det politiske til fordel for kommunikationsrådgivning og senest en stilling som regional direktør for den globale medicinalkoncern MSD.

Schiermer er gift med Gitte Seeberg, tidligere konservativt folketingsmedlem og partistifter af Ny Alliance.

Det har længe været en gåde, hvem Løkke egentlig ville hente ind som folketingskandidater til det kommende valg. I en verden, hvor rygtestrømmene ellers er massive, har der mærkeligt nok ikke været rygter om, hvem det ville blive.

Han selv valgte fra starten ikke at forsøge sig som headhunter, men har afventet, at profiler, som ville engagere sig i hans partiprojekt, selv meldte sig under fanerne.

I januar sidste år meldte Lars Løkke Rasmussen sig ud af Venstre og startede et såkaldt ’politisk mødested’. Det trak mange besøgende til i et forum, hvor man også under corona-nedlukningen kunne diskutere samfund og politik med indbudte oplægsholdere og Lars Løkke på skærmen.

Derefter kom meldingen om, han ville stifte et nyt dansk midterparti. Partiets navn blev annonceret i en Løkke-tale Grundlovsdag sidste år. Og et år senere er partiformanden så altså klar med sit opstillingshold.

Hvad er partiets chancer? Meningsmålingerne har været stærkt svingende – mellem spærregrænsen og en fem-syv mandater i Folketinget. Den lange fødselsperiode har betydet, at Løkke har tabt en luft.

Han har ikke været specielt synlig på Christiansborg, men har optrådt i tv-programmer med lange sejlture, historiefortælling fra Færøerne, rejsebureau, bogskriverier og andet, som mest lignede, han var på vej ud af politik.

Arkivfoto: Johannes Skov Andersen

Nu skal han løbe et nyt parti i gang. Det er ingen enkel opgave. Løkke har som statsminister vænnet sig til at være manden i centrum med ubegrænset taletid. Nu kommer han langt nede i talerrækken.

Han skal kæmpe hårdt for at banke igennem under partilederdebatter stående ved siden af Alternativets Francisca Rosenkilde og Frie Grønnes Sikandar Siddique.

Løkkes styrke er hans viden, erfaring og evne til at skære igennem med markante synspunkter. Han har humor og skarphed.

Om Demokraterne får nogen politisk indflydelse, afhænger alene af det kommende valgresultat. Teoretisk set kan Løkke komme til at sidde på de afgørende mandater. Han kan også havne i grebningen i Folketinget uden indflydelse.

Fra starten har Løkke valgt at holde sig fri af blokkene, hvilket betyder, at han ikke deltager i møderne med de andre blå leder. Ene gør stærk, siges det. Den styrke skal Løkke nu vise på vej ind i den sidste og afgørende runde.

