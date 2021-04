Klar til retten: Messerschmidt blev væk

Vejen er banet for, at Morten Messerschmidt skal for retten.

Under en afstemning i Folketingssalen tirsdag eftermiddag har et flertal givet samtykke til, at 'der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Morten Messerschmidt for overtrædelse af straffeloven'.

Dermed er den immunitet, han har som folketingsmedlem, ophævet, og han kan nu komme for retten. Ved afstemningen stemte 96 for - ingen imod.

Hovedpersonen selv var dog ikke til stede i Folketingssalen, da vejen blev banet for tiltalen mod ham.

For knap to uger siden udtalte Messerschmidt ellers til Politiken:

- Jeg er den første, der stemmer for at ophæve min immunitet.

I stedet var flere af Messerschmidts partifæller troppet op til afstemningen. De stemte alle for at ophæve hans immunitet.

Falske oplysninger

I et udkast til anklageskriftet mod Messerschmidt fremgår det, at Bagmandspolitiet (Søik) vil tiltale ham for 'EU-svig' og dokumentfalsk i den såkaldte Meld- og Feld-sag:

'Det (er) SØIK's opfattelse, at Morten Messerschmidt har gjort sig skyldig i EU-svig efter straffelovens § 289 a, stk. 1 og 2, i forbindelse med påstået afholdelse af en MELD-konference i Skagen i august 2015, ligesom Morten Messerschmidt i forening med en medarbejder efter SØIK's opfattelse har begået dokumentfalsk efter straffelovens § 171, stk. 1, jf. § 172, stk. 1, ved at have gjort brug af falsk "Service Provider" kontrakt af 25. maj 2015 for at skuffe i retsforhold'.

Ifølge udkastet til anklageskriftet bliver Messerschmidt tiltalt for at have fabrikeret urigtige eller falske oplysninger med det formål at opnå uberettiget EU-støtte til en Meld-konference, som ifølge Bagmandspolitiet aldrig fandt sted.

Samtidig har han brugt de falske dokumenter som dokumentation over for EU-systemet for at slippe for at betale pengene tilbage.

Sagen om dokumentfalsk drejer sig om, at Messerschmidt angiveligt har fået DF's administrationschef, Jeannie Nørhave, til at skrive under på en hotelkontrakt, som om hun var en ledende medarbejder på Color Hotel i Skagen, 'selvom hun ikke var ansat som sådan og heller ikke bemyndiget til at underskrive for hotellet'.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig.