Klaus Bondam kritiserer nyt regeringsudspil: - Naivt og ubæredygtigt

Regeringen præsenterede torsdag et udspil med i alt 52 initiativer, der blandt andet skal skabe bedre mobilitet og øget fremkommelighed i hovedstadsområdet.

Men udspillet, der er blevet døbt 'Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet', modtager nu heftig kritik fra Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam.

Kæden hopper af, fordi regeringen har valgt ikke at inddrage de københavnske cyklister i udspillet.

- I det her udspil benytter man sig af fortidens løsninger på fremtidens udfordringer. Det er naivt, ubæredygtigt og bestemt ikke klimavenligt at bygge ud til mere og mere privatbilisme. Det er ikke vejen frem, siger Cyklistforbundets direktør, der dog glæder sig over, at fraværet af cykler i regeringens udspil nu kan sætte gang i en vigtig debat om cykler i hovedstaden.

Efterspørger satsning på supercykelstier

Klaus Bondam peger på tre steder, hvor han mener, at regeringen burde have sat ind i udspillet, der ville kunne bidrage til en øget fremkommelighed i Købehavn.

- For det første skulle man have satset langt mere på supercykelstisystemet, hvor man også kiggede på nye overkørsler, underkørsler, broer og så videre, så man kunne sikre en langt mere effektiv fremdrift. Den anden ting er en markant udbygning af cykelparkeringerne ved stationerne. Den tredje ting er at kigge på kystbanen og se på, om der ikke er ræson i omlægge den til s-tog, siger han.

Ifølge Cyklistforbundets direktør bør regeringen skifte gear, hvis der for alvor skal komme skub i planerne om at sikre øget fremkommelighed i København.

- Spørgsmålet er, om der en dag er nogen, der politisk tør at foretage de gennemgribende ændringer der skal til, hvis vi skal sikre en langt mere effektiv mobilitet i fremtiden.

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam kalder regeringens nye hovedstadsudspil 'naivt'. Udspillet blev præsenteret torsdag af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), erhvervsminister og formand for regeringens hovedstadsudvalg Rasmus Jarlov (K) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Foto: Philip Davali

Tour de France til København

Tager man et kig på regeringens udspil bliver ordene 'cykel' eller 'cyklist' ikke nævnt så meget som en enkelt gang, og man skal helt frem til det 52. og sidste initiativ på listen, før man kan læse noget, der tilnærmelsesvis drejer sig om cyklisme.

'Regeringen ønsker at tiltrække store internationale sportsbegivenheder til Danmark og vil fortsat arbejde for, at København bliver vært for en åbningsetape af Tour de France', skriver regeringen.

Men ambitionen om at få Tour de France til København får ikke Cyklistforbundets direktør til at klappe i hænderne.

- Tour de france er en super spændende sportsbegivenhed, der forhåbentlig kan skabe rigtig meget folkelig opbakning og god konkurrence, men det har intet med storkøbenhavnernes hverdagstransport at gøre, siger han.

'Supercykelstiprojekterne er fine initiativer'

Fraværet af initiativer henvendt cyklister vækker også undren hos Harry Lahrmann, lektor ved Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet, forfatter til en række videnskabelige artikler om cykeltrafik og medlem af Trængselskommissionen, der i 2012-2013 arbejdede med initiativer til at nedbringe trængsel i trafikken.

- Man kunne godt efterspørge en implementering af den supercykelstiplan, der allerede eksisterer. Det kunne have været en måde, hvorpå man kunne have inddraget cyklisterne i en plan om at fremme mobiliteten i hovedstadsområdet, siger han.

Det har ikke været muligt at få et interview med Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der dog giver følgende svar i en mail til Ekstra Bladet:

'Hovedstadsområdets cykelstier er i høj grad kommunale, og jeg mener derfor, at cykelstiprojekter som udgangspunkt bør forankres i kommunerne. De statslige cykelstier, der er etableret i hovedstadsområdet, er primært de såkaldte supercykelstier. Supercykelstiprojekterne er fine initiativer, som er gavnlige for hovedstadens cyklister – men de indgår ikke på nuværende tidspunkt som en del af regeringens politik.'

