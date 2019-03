Klaus Riskær er klar med nye kandidater

Først var de fire, så var de tre. Nu er de ni.

Klaus Riskær Pedersen har fundet yderligere seks folketingskandidater, så de med formanden nu er oppe på i alt ni folketingskandidater.

Men der er stadig et godt stykke vej, fortæller partiformanden, der ønsker i alt 18 kandidater.

- Vi stiller op med to spidskandidater i hver storkreds, for jeg vil gerne give folk noget at vælge imellem. Så før vi er fuldt repræsenteret, skal vi op på 18 kandidater, hvis man ser bort fra Bornholms storkreds.

- Så vi er halvvejs nu, men er stadig i gang med et kæmpe arbejde. Problemet med at finde kandidater er ikke alene folks uafhængighed og erfaring, som er meget vigtig for os.

- Men vi har også et peer review system (et system, hvor personer bliver evalueret af andre med samme kompetencer, red.), hvor vi har samtaler og interviews, og hvor andre kandidater skal være enige. Så det tager noget tid, siger Klaus Riskær Pedersen.

Den tidligere finansmand annoncerede midt i februar tre kandidater for partiet ud over sig selv til det kommende folketingsvalg ved navn Peter Hjort, Rolf David Gøtze og Christina Asklund.

De to førstnævnte er stadig kandidater, men Christina Asklund blev fyret som kandidat af Klaus Riskær bare to dage efter sit annoncerede kandidatur.

Over for pressen begrundede Riskær fyringen med, at Asklund "ville få problemer med at klare mediepresset".

Med de nye kandidater har partiformanden gjort sig mere umage, forsikrer han.

- Det er umuligt for os at se, hvordan de (kandidaterne, red.) performer i det offentlige rum. Det er meget vigtigt for mig, at det ikke er klummeskribenter og kendisser, men at det er almindelige borgere, der stiller op.

- Men man er nødt til at kunne kommunikere for at være politiker. Og jeg mener, at jeg har udvist en betydeligt større omhu med de her kandidater i forhold til at kunne håndtere offentligheden, siger Klaus Riskær.

Han vil ikke afvise, at han igen kan være nødt til at sløjfe en kandidat fra partiet, men anser det for at være meget lidt sandsynligt.

Da der nu er flere kandidater, kan man nemlig "flytte rundt på ordførerskaber" eller andet for at ændre på, hvor meget opmærksomhed i medierne, en kandidat får, lyder det.

Klaus Riskær fortalte i februar, at partiet planlagde at stille op i alle ti storkredse.

Men det kræver ifølge Riskær på nuværende tidspunkt flere kandidatansøgninger for at kunne stille op på Bornholm, da partiet foretrækker en lokal.

De nye folketingskandidater er Søren Sølfelt, Morten Pihl-Andersen, Martin Nordstjerne Rasmussen, Anette Prang, Gert Dyrn og Mogens Birkelund.

Partiet har nu kandidater opstillet i storkredsene: Nordsjælland, Københavns Omegn, København, Sjælland, Fyn og Østjylland.