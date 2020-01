Klaus Riskærs parti dropper kommunalvalg

Borgerlisten, der tidligere gik under partinavnet Klaus Riskær Pedersen, har fokus på at komme i Folketinget

Borgerlisten stiller ikke op til kommunalvalg.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Beslutningen er blevet taget på et gruppemøde blandt partiets spidskandidater 3. januar.

- På kommunalt plan er det partiets holdning, at man ikke kan bidrage med noget, som ikke bedre kan klares lokalt, skriver partiet i pressemeddelelsen.

Partiet har Klaus Riskær Pedersen som partileder. Kort før jul skiftede partiet navn fra Klaus Riskær Pedersen til Borgerlisten.

Det lykkedes ikke for partiet at blive valgt ind i Folketinget sidste år. Partiet Klaus Riskær Pedersen fik ved folketingsvalget 5. juni 0,8 procent af stemmerne.

Dermed var der et stykke op til spærregrænsen på 2,0 procent, og partiet kom altså ikke ind i Folketinget i første forsøg.

Det næste kommunalvalg finder sted i 2021.

Efter folketingsvalget meddelte Klaus Riskær Pedersen ellers, at kampen var slut for hans parti.

Men i oktober skiftede den kendte erhvervsmand mening. Til Politiken sagde Riskær Pedersen, at han ville forsøge at komme i Folketinget igen.

- Jeg meddeler nu, at jeg trækker tilbage, at jeg ikke ønsker at genopstille. Så længe vi er opstillingsberettigede, så genopstiller vi.

- I det nye år vil jeg stille og roligt tage stilling til, om vi skal begynde at samle vælgererklæringer igen og hvordan, sagde han til avisen.

Det kræver lidt over 20.000 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Til netmediet Altinget har Riskær Pedersen tidligere udtalt, at Borgerlisten peger på en blå statsministerkandidat. Men om det så er Venstres Jakob Ellemann-Jensen, vidste han endnu ikke.

- Jeg har ikke mødt ham. Jeg ved ikke, hvordan han agerer, hvilken linje han lægger og så videre. Men vi har et konservativt værdisæt, så det bliver en blå statsministerkandidat.

- Det er ikke nok, du er formand for Venstre. Det er også måden, du er formand på, der er afgørende, har Riskær Pedersen sagt til Altinget.