Klima-Dan afviser nøl: Lover effekt om ti år

I ny S-kampagne slår klimaminister Dan Jørgensen alarm over klimaforandringerne og lover handling. Men samtidig vil finansministeren vente med klima-tiltag, hvis de er for dyre

'Vi kan se klimaforandringerne. Du kan bare kigge ud af vinduet. De er der'.

Sådan lyder det alarmerende budskab fra klimaminister Dan Jørgensen i en ny kampagnevideo fra Socialdemokratiet.

I videoen lover Dan Jørgensen handling, og at hele regeringen er fuld af 'gejst'.

Men i et interview med Berlingske torsdag, slår finansminister Nicolai Wammen pludselig til lyd for, at man skal 'vente med visse klimatiltag', hvis de er for dyre.

Wammen taler i stedet for, at regeringens CO2-reduktioner skal ligne en hockeystav - altså flad i starten, og først stigende hen mod slutningen af 2030, hvor målet er en CO2-reduktion på 70 procent.

Og det har igen-igen fået partierne i rød blok til at beskylde regeringen for klima-nøl.

Ekstra Bladet har spurgt Dan Jørgensen, hvorfor han i kampagnen gør sig til talsmand for akut klima-handling, mens finansministeren derimod kalder det 'klogt' at få CO2-reduktionerne til mere at ligne en hockeystav:

- Dan Jørgensen, hvorfor taler du i fine videoer om, at vi skal handle nu, mens finansministeren taler om at handle som en hockeystav?

- Vi skal handle nu i forhold til det, vi kan gøre nu: Vi kan tage landbrugsjord ud af drift, det har en meget umiddelbar effekt. Vi kan udbygge havvinds-kapacitet. Det kommer til på mellemlangt sigt til...

- Hvornår?

- Vi har truffet beslutning om at tredoble vores kapacitet.

- Hvornår?

- Inden 2030.

Tilfældet ville, at Ekstra Bladet rendte på Dan Jørgensen lige foran en buste af hans største politiske forbillede, tidligere miljøminister Svend Auken.

- Jeg har aldrig hørt Svend Auken tale om nogen hockeystavs-metode. Hvorfor taler I så om én?

- Vi forsøger med et pædagogisk begreb at sige - jeg kan godt høre, at det ikke virker så godt her - at vi sætter gang i nogle ting nu, hvor der først er effekt i 2030.

- Hvor på hockeystaven er vi nu?

- Det tør jeg ikke give mig ud i, men vi har på et år reduceret en fjerdedel af det, vi skal, siger dan Jørgensen.

Han henviser til, at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 19 millioner ton i 2030. Regeringen har indtil videre lavet aftaler, der på lang sigt skønnes at reducere udledningen med fem ton.

Se interviewet i videoen øverst i artiklen

