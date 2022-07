Klima-Dan digtede medforfattere til læserbrev

Klimaminister Dan Jørgensen fik tilføjet fem medforfattere på et læserbrev i Politiken, der intet anede om indlægget. Ministeriet beklager

Klimaminister Dan Jørgensen viser sig nu at være ene mand bag et debatindlæg i Politiken om atomkraftens ulyksaligheder.

Da læserbrevet i første omgang blev bragt i Politiken onsdag, var der ellers hele fem andre medunderskrivere fra flere partier på indlægget.

Men nu er Klimaministeriet gået i rette med sig selv.

De andre medforfattere har intet med indlægget at gøre, erkender ministeriet, der har fået brøleren rettet i avisen, skriver fagbladet Journalisten.

Indlægget 'Nej, blå blok. Atomkraft er ikke bæredygtigt som vind og sol' havde oprindeligt både Rasmus Helveg Petersen (R), Rasmus Nordqvist (SF), Søren Egge Rasmussen (Ø), Troels Ranis, branchedirektør i Dansk Industri og direktør i Green Power Danmark, Kristian Jensen, med som forfattere.

Men det var altså grebet ud af luften.

Talt forbi hinanden

Klimaministeriet forklarer i en mail til B.T., at fejlen skyldes, at to medarbejdere har talt forbi hinanden i sommerferieperioden:

'De tiltænkte medskribenter blev ikke kontaktet, som det ellers var planlagt – og ved en fejl blev debatindlægget sendt til Politiken uden deres godkendelse. Der er sket en misforståelse i en overlevering til sommerferie mellem to kolleger. Ministeriet har kontaktet Politiken og de involverede, så snart ministeriet blev bekendt med fejlen,' hedder det i mailen til B.T.

Rasmus Helveg Petersen siger desuden til avisen, at han ikke ville have godkendt at stå som medforfatter, hvis han havde fået Dan Jørgensens læserbrev forelagt:

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der er dele af budskabet, jeg er enig i, men jeg havde aldrig godkendt at være med på det her indlæg, som også er alt for polemisk i forhold til de blå partier, siger han til B.T.