Klima-Dan: Ekstra Bladet kører kampagne

Landets største CO2-udleder, cementfabrikken Aalborg Portland, vil forurene mindre, hvis den ligger i Danmark frem for i udlandet.

Det føler klimaminister Dan Jørgensen (S), fastslog han onsdag på et pressemøde i Skatteministeriet.

Her præsenterede regeringen sit udspil til at indføre nye CO2-afgifter, hvor landets virksomheder skal betale 375 kroner i afgift pr. ton udledt CO2, undtagen de mest forurenende virksomheder som Aalborg Portland, der slipper med 100 kroner.

Oveni kan Aalborg Portland så få rabat, hvis de indfanger noget af den CO2, de selv udleder.

Charmerende

- Hvad er det grønne ved at give milliard-gaver til de allermest forurenende virksomheder som en form for topforurenings-lettelse?

- Det kan være meget charmerende med kampagne-journalistik engang imellem, lød det på pressemødet fra Dan Jørgensen.

- Men at Ekstra Bladet ligefrem nu har det som en kampagne, at vi skulle ind og lukke de store virksomheder og betragte det som noget kuriøst, at vi ikke vil det... jeg ved i øvrigt ikke, hvilke partier der vil lukke Aalborg Portland, og det vil heller ikke gøre os til et foregangsland på klimaområdet.

Dan Jørgensen fortsatte:

- Altså, de betaler 100 kroner mere, end de gjorde i forvejen, og end man gør i Sverige og Tyskland. Og hvis ikke de laver omstillingen og bliver helt grønne, så får de jo ikke rabatten. Så vi vil det modsatte af det, du antyder.

Grøn cement

- Men hvad er det grønne ved, at Aalborg Portland betaler 100 kroner ekstra, mens alle de andre betaler 375 kroner?

- Det er, siger eksperterne, at så vil de flytte deres produktion til udlandet, og der er det bedre at holde dem i Danmark og gøre deres produktion grøn.

På pressemødet understregede Dan Jørgensen også, at det er bedst for klimaet, hvis Aalborg Portland ligger i Danmark, selvom virksomheden forurener mere end mange konkurrenter i udlandet.

'Det langsigtede mål er at gøre cement-produktionen grøn, og hvem føler vi er bedst til at løse den opgave? Det mener vi, at Danmark er blandt de lande, der er', sagde han. Derfor spurgte Ekstra Bladet ind til, hvad fakta er på området:

Ved det ikke

- Du sagde før, at 'vi føler', vi er bedst til at gøre Aalborg Portland grøn. Er det ikke noget, I ved?

- Når jeg bruger udtrykket 'føler', så var det egentlig mere et forsøg på at udtrykke mig lidt diplomatisk om noget, som ingen i sagens natur kan vide med 100 procents sikkerhed, hvad private virksomheder gør i fremtiden, lød svaret fra klimaministeren.

