Klima-Dan i blære-brøler

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har tryllet en fjer om til fem høns efter en audiens hos FN’s generalsekretær og en række internationale ministre.

En almindelig høflighedsfrase fra FN’s generalsekretær er nemlig endt som stor selvros i klimaministerens hoved. Og på landsdækkende dansk tv.

- Tre døgn efter jeg var blevet udnævnt til minister, var jeg i Abu Dhabi for mødes med FN’s generalsekretær og 20 ministre rundt omkring i hele verden, sagde Dan Jørgensen 11. september i debatprogrammet Højlunds Forsamlingshus på TV2.

- Og de sagde alle sammen – nu er jeg lidt hård – de sagde alle sammen ’Good to have you back’. Det var sgu ikke mig, de mente. Det var et land, der tog lederskab, sagde klimaministeren.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S) får kritik for at misbruge FN's generalsekretær. Foto: Nima Taheri / Ritzau Scanpix

FN undsiger Dan J.

Dan Jørgensen mener altså, at FN’s generalsekretær og en række landes ministre sætter pris på, at Danmark har fået en rød regering, når det kommer til klimaforandringer.

Ekstra Bladet har undersøgt sagen hos FN. Og her har man en ganske anden udlægning end den danske klimaminister:

’På spørgsmålet om, hvad generalsekretæren mente, da han sagde: ’Good to have you back’, er det blot et normalt udtryk, når man hilser på nogen, som man ikke har set i noget tid, og det skal ikke fortolkes på anden vis’, skriver Farhan Haq, talsperson for FN’s generalsekretær, António Guterres.

Samarbejder med alle

Faktisk har FN ingen præferencer, når det kommer til forskellige landes regeringer og deres holdninger til klimaet.

’Hvad angår regeringers holdninger til klimaet har generalsekretæren gjort det klart, at han samarbejder med alle regeringer for at gøre noget ved det alvorlige problem, som klimaforandringer udgør, og at han opfordrer dem alle (regeringerne, red.) til at handle nu for at forhindre katastrofale niveauer af global opvarmning’, skriver generalsekretærens talsperson.

’Groft misbrug’

Den tidligere klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser det som ’groft misbrug’ fra Dan Jørgensens side.

- Det er en bevidst fordrejning af en venlig bemærkning. Det virker dybt utroværdig. FN blander sig ikke i den danske debat, og hvilken regering der sidder, siger Lars Christian Lilleholt.

- Hvis vi giver Dan Jørgensen tvivlens nådegave, så kunne han vel bare have misforstået generalsekretæren.

- Jeg tror, der er tale om en helt bevidst fordrejning, og det burde Dan Jørgensen være for voksen til, fortæller Lars Christian Lilleholt.

Venstre har stillet Folketings-spørgsmål til Dan Jørgensen om udtalelsen og kræver dokumentation for ministerens påstand.

Dan Jørgensen har ikke ønsket at give interview om sagen.

Dan Jørgensen har altid sværget til Svend Auken som sin store socialdemokratiske mentor.

Og det gælder åbenbart også, når det handler om at fejlcitere internationale stor-politikere.

Under afslutningsdebatten til Folketingsvalget 1988 fik daværende S-formand Svend Auken således taget den norske udenrigsminister, Thorvald Stoltenbergm, til indtægt for at have kritiseret Uffe Ellemann, der dengang var V-formand.

Auken refererede en telefonsamtale med Stoltenberg, hvor den norske udenrigsminister skulle have spurgt S-kæmpen om, han ikke kunne ’lukke kæften på ham Uffe’.

En samtale, det senere på pinlig vis viste sig ikke havde fundet sted.

Sagen gav en alvorlig ridse i Svend Aukens troværdighed og blev kendt som Stoltenberg-sagen.