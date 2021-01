Klima-organisationer: Rød blok grønvasker regeringen

De Radikale har med finansloven skrevet under på, at der er taget 'betydelige' og 'afgørende' skridt i klima-kampen i denne regeringsperiode.

Men de mener samtidig, at regeringen nøler og slet ikke gør nok.

Den sammenhæng forklarer de Radikales klimaordfører, Ruben Kidde, sådan her:

- Formuleringen 'afgørende skridt' insinuerer, at der ikke er taget tilstrækkelige skridt. Vi mener, at regeringen gør for lidt, for langsomt.

- Er vi enige om, at hvis man har opnået 'afgørende skridt', så kan man ikke også sige, at regeringen ikke gør noget.

- Jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg synes stadig ikke, at man dermed siger, at der er taget 'tilstrækkelige' skridt.

- Og jeg synes ikke, at det er så spændende. For i en finanslov er det vigtigt for forskellige partier at få skrevet alle mulige noter og formuleringer ind, og jeg tror, at denne her sætning har været vigtig for Socialdemokratiet.

- Skrev I under på det for at glæde Socialdemokratiet, selvom I ikke selv mener det?

- Det er ikke de der regi-bemærkninger, som finansloven handler om. Den sætning er jo ikke realpolitik.

- Vil du gentage i dag, at regeringen har taget betydelige og afgørende skridt i opnåelsen af klima-målet?

- Jeg tænker, at det lidt er øjnene, der ser, hvor vigtig den sætning er. Der er jo ikke nogen politisk væsentlighed i den. Og hvis man skal være ordentlig, så har man jo opnået meget CO2-reduktion, men det er ikke tilstrækkeligt.