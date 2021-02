Klimarådet: Regeringen dumpet

Fredag formiddag har Klimarådet holdt pressemøde, hvor de gør status på regeringens klimaindsats.

Og umiddelbart ser det ikke godt ud for klimalovens 2030-plan om en 70-procents reduktion.

I sin statusrapport fra 2021 skriver Klimarådet:

'Det er klimarådets vurdering, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 ikke nås. Det er således behov for nye initiativer.'

Klimamål om 70 procents reduktion i 2030 I slutningen af september i 2020 fremlagde regeringen en langsigtet strategi for en global klimaindsats. Det var under titlen 'En grøn og bæredygtig verden.' Her lød målet på, at Danmark skulle opnå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Et af de store midler for at nå målet er at satse på 'teknologimodning' og implementere det løbende med teknologiske fremskridt. Vis mere Luk

Dækker kun en tredjedel

Folketingets partier har indgået aftaler siden juni 2020 for at bringe Danmark tættere på landets egne mål i 2030.

Dog vurderer Klimarådet, at det kun vil opfylde cirka en tredjedel af det samlede behov.

Ifølge Klimarådet betyder det, at man med de nuværende aftaler kun kan forvente at nå en reduktion på 54 procent i 2030.

Klimarådet savner en klar og konkret strategi fra regeringen til at nå de resterende to tredjedele. De mener, at tiden er kritisk, fordi opgavens omfang er så stort, og fordi regeringen i høj grad fokuserer på nye og uprøvede teknologier for at nå målet.

Med de nuværende tiltag hvornår kan vi så forvente en CO2-reduktion på 70 procent?

- Det er svært at sige, men hvis vores vurdering skal ændre sig næste gang, så skal vi have en mere konkret anskueliggørelse fra regeringen for, hvordan vi når målet, siger Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet, til pressemødet.

Minister: Vi kommer til at levere

Klimaminister Dan Jørgensen oplyser i en skriftlig kommentar, at Klimarådets anbefalinger er noget, som regeringen kan arbejde videre med.

'Klimarådet efterlyser, at anskueliggørelsen af, hvordan vi når i mål med 70%-målsætningen, gøres mere konkret. Det er en anbefaling, vi kommer til at levere på. Opgaven i den kommende tid for regeringen bliver i høj grad at få gjort de tiltag, der i dag kan opføres som potentielle reduktioner, til at blive konkrete reduktioner,' lyder det fra Dan Jørgensen.

Han erkender, at regeringen er langt fra mål.

'På halvandet år har vi løst ca. en tredjedel af den opgave, vi har 10 år til at løse. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er langt fra i mål, og der er store opgaver forude. Men vi er godt på vej,' skriver klimaministeren.

