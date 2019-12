Klimatæsk til DF

Det huer bestemt ikke kernevælgerne i Dansk Folkeparti, at partiet er at finde blandt det brede flertal i Folketinget, som står bag den klimalov, der blev forhandlet på plads fredag.

Et opslag på DF's Facebook-side har indkasseret knap 500 kommentarer, hvor størstedelen er fra utilfredse støtter, viser Ekstra Bladets optælling.

Kritikkerne mener blandt andet, at partiet forsøger at lefle for 'klimatosserne', og at en klimalov for Danmark slet ikke nytter i et internationalt perspektiv.

'I har bare svigtet Danmark. I har totalt mistet fodfæstet. Sammen med Venstre og De Konservative, er i gået med i venstrefløjens spin. Nu bliver det dyrt for borgerne, uden nogen klimaforbedring. Ingen fatter, at det er en global ting. Ikke kun for vores lille naive andedam', skriver Lars Korsgaard Hansen.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Flere af Facebook-følgerne går så vidt, at de ikke længere ønsker at sætte deres kryds ved Dansk Folkeparti. Én af dem er Alan Jespersen, som er 55 år og kommer fra Vejers Strand ved Varde.

'Ja, det kommer så ihvertfald til at koste min stemme næste gang. Og jeg har altid stemt DF, men nu bliver det Nye Borgerlige', skriver Alan Jespersen.

Han uddyber over for Ekstra Bladet, at baggrunden for hans beslutning blandt andet er, at han er lodret uenig i, at Danmark skal bruge så mange penge på klimaet.

- Jeg mener, det har taget fuldstændig overhånd det der klima-halløj. Vi sætter hele landets økonomi på spil for noget, som ikke hjælper det mindste, og i mit univers går Dansk Folkeparti kun med, fordi det nu er blevet en dille, siger han.

Derfor går Alan Jespersens stemme til Pernille Vermund ved næste valg.

- De er ikke med på alt det her klima-værk. De holder benene på jorden og bruger fornuften i stedet for bare at løbe med, siger han.

Frygt for velfærdstab

Også 69-årige Kaj Rubini fra Køge er skuffet over, at Dansk Folkeparti går med på 'klimatossernes galej'. Han har stemt på partiet, siden Pia Kjærsgaard blev formand, fortæller han.

- Det er som om, de ikke tør mere. Nu er det Nye Borgerlige, der tør, siger han, men tilføjer dog, at han fortsat vil sætte sit kryds hos Dansk Folkeparti.

Kaj Rubini frygter, at klimaloven kommer til at koste på velfærd og ældreområdet, siger han.

- Jeg synes, det er så opblæst det der. Der er jo ingen, der ved, hvor det bærer hen. Vi kan gøre nok så meget i Danmark, og så kan det være, det ikke nytter i sidste ende. Det kan komme til at koste os arbejdspladser og velfærd i det hele taget, og jeg synes det er langt ude, at de går med på det, siger han.

Også et tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, som ikke har ønsket at stå frem med navn, frygter, at klimaindsatsen vil koste på velfærden.

- Jeg er rystet over, at de kan gå med på den klimalov. Det er helt forkert at gribe klimaproblemet an på den måde, hvor det går ud over vækst og velfærd.

- Det her kommer til at koste os halvdelen af de få stemmer, som er tilbage, fordi de søger mod Nye Borgerlige, fortæller den tidligere MF'er fra DF.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DF's klimaordfører, Morten Messerschmidt, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.