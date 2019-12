Klimatosser: Pia K. lykkedes ikke

Folketingets selvudnævnte klimatosser Enhedslisten og Alternativet jubler over udnævnelsen af netop 'klimatosse' som årets ord.

Se også: Årets ord er klimatosse

Det var ellers Pia Kjærsgaard (DF), som introducerede ordet, da hun efter det seneste valg til Europa-Parlamentet pålagde de såkaldte 'klimatosser' en stor del af skylden for Dansk Folkepartis vælgernedtur.

Men ifølge Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, fik det ikke den effekt, som Pia Kjærsgaard nok havde håbet på.

- Det var jo Pia Kjærsgaard, der introducerede ordet for at gøre lidt grin med alle os, der sætter klimaet allerhøjest, og man må jo bare sige, at det lykkedes hende ikke særlig godt, for vi fik det faktisk nærmest øverst på den politiske dagsorden, siger hun til Ekstra Bladet.

Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, mener, at netop Pia Kjærsgaards brug af ordet klimatosser understregede 'den store kløft, der var mellem befolkningens ønske om klimahandling og det politiske establishment, der ikke havde forstået, hvad der skulle til', skriver han i en SMS.

'Det er heldigvis ved at ændre sig nu blandt andet med klimaloven, og jeg og sikkert mange andre er i dag stolte af at kalde os klimatosser, skriver Rasmus Nordqvist videre.

Se også: Klimatæsk til DF

En tydeligt glad Mai Villadsen stemmer i.

- Jeg er i hvert fald selv stolt af at være klimatosse og synes, det er herligt, at det er blevet årets ord, siger hun.

Pia K: Det er bare sjovt

Det kommer ikke bag på ophavskvinden til ordet, Pia Kjærsgaard, at klimatosse røg ind på førstepladsen.

- Jeg synes, det er vildt sjovt, og jeg er ikke overrasket. Jeg har sagt flere gange, at jeg er sikker på, det ville blive årets ord. Og det blev det så, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun mener, at ordet har gjort en forskel ved at bidrage til at bringe lidt mere fornuft ind i klimadebatten.

- Da jeg sagde klimatosser, der tænkte jeg på alle dem, som forsøger at gøre hverdagen rigtig kedelig og træls for os alle sammen ved at få os til at skamme os over alt, hvad vi gør.

- Så synes jeg godt nok, at man har lov og ret til at sige klimatosser, og det fastholder jeg hundred procent. Men det har måske også fået nogen til at tænke over, at vi også skal have lidt fornuft ind i debatten, og det synes jeg faktisk, vi har fået, siger hun.

- Nu er I jo gået med i den nye klimalov. Er du og Dansk Folkeparti blevet klimatosser?

- Overhovedet ikke. Faktisk tværtimod. Vi har taget den sunde fornuft med, og vi er netop ikke fanget af hverken angst, skam eller frygt, som jeg synes klimatosserne er, siger Pia Kjærsgaard.

Det er Dansk Sprognævn og P1-programmet Klog på Sprog, som fredag har kåret årets ord.