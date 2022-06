Klør på: Dybvad ser ingen problemer efter Rwanda-koks

Der er stadig grønt lys hos de danske udlændingemyndigheder: Asylansøgere skal sendes til Rwanda, hvis det står til regeringen.

Også efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag blokerede et britisk fly fra at sende asylansøgere til det centralafrikanske land.

Sådan lyder det nu fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

- Jeg kan ikke vurdere, præcis hvad briterne har gjort, men deres tilgang har været helt anderledes end vores, og derfor mener jeg ikke, det her er et problem for Danmark, siger ministeren til TV 2.

Ifølge udlændingeministeren vil de danske myndigheder ikke ende i samme suppedas som briterne.

Kaare Dybvad Bek. Foto: Philip Davali

Kaare Dybvad Bek mener nemlig, at briterne har forsøgt at sende asylansøgerne af sted, inden det juridiske var på plads, siger han til TV2:

- For os har det været vigtigt at lave forarbejdet først, briterne har en anden tilgang.

Politiske problemer

Udover potentielle juridiske udfordringer har S-regeringen dog også politisk besvær med at trumfe en Rwanda-plan igennem.

De radikale vil nemlig vælte regeringen, hvis den opfører lejre i Rwanda og flyver alle asylsøgere derhen, har de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, sagt.

Men den trussel prellede dog af på Socialdemokratiet, fastslog partiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, fredag overfor Ekstra Bladet.

Vakler ikke

- Det er jo velkendt, at vi er uenige med de radikale på mange udlændinge-politiske spørgsmål, og det har vi jo været, siden vi foreslog at etablere et modtagecenter uden for Europa. På den måde er der ikke det store nye i, at vi er uenige på det her punkt.

- Men dropper I det?

- Vi arbejder på at realisere det. Men det skal leve op til vores internationale forpligtelser om, at menneskerettighederne overholdes, siger han og fortsætter:

- Vi forsøger stadig at se, om vi kan lave en aftale med Rwanda om det her. Jeg håber, at de radikale vil se med milde øjne på det, hvis vi lykkedes med at lave en aftale, hvor vi ikke krænker nogens menneskerettigheder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ventes regeringens plan for modtagecenteret i Rwanda tidligst at blive præsenteret efter sommerferien.