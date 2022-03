Klynker over benzinpriser: Har fri luksusøse med chauffør

Gud, konge og dollargrin. Søren Pape Poulsen bliver eskorteret landet rundt i sus og dus. Helt gratis.

Men det stopper ikke den konservative partiformand fra i en video at klynke over de tårnhøje benzinpriser og samtidig give indtryk af, at han er i samme båd ... nej, bil som almindelige danskere. Endda fra forsædet af præcis den luksus-Volvo, som på partiets regning henter og bringer ham.

Konservativ chaufførservice

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at Det Konservative Folkeparti har leaset en luksuriøs suv af mærket Volvo XC90 til formandens brug. Partiet har desuden fastansat en chauffør, der har som sin primære opgave at hjælpe Søren Pape Poulsen med hans transportbehov.

Papemobilen: De konservatives Volvo XC90 holder parat på Christiansborg klar til at fragte Søren Pape Poulsen hjem til Viborg eller ud i landet. Foto: Jonas Olufson

Derudover bruges også en assistent som chauffør for Søren Pape, oplyser Det Konservative Folkeparti til Ekstra Bladet.

Kørslen i den fashionable Volvo foregår til partiarrangementer i hele landet, selvom folketingsmedlemmer kan få betalt det høje befordringsfradrag for brug af egen bil.

Men Søren Pape Poulsen bliver også regelmæssigt hentet og bragt mellem hjemmet i Viborg og Christiansborg. Selvfølgelig med chauffør, oplyser partiet.

Alt sammen uden at have en krone op af lommen.

'Det kan vi alle mærke'

Pape forsømte imidlertid ikke chancen for i sidste uge at give indtryk af, at benzinprisernes himmelflugt rammer ham personligt, som den rammer andre danskere.

- Alle os, der kører bil i de her dage, ved, hvor dyrt det er at tanke, lyder det med alvorstung mine fra Søren Pape Poulsen i en video lagt på Facebook.

- Det koster mange penge at fylde bilen op, lyder det.

- Det kan vi jo allesammen mærke.

Men Søren Pape Poulsen kan altså mærke det en del mindre end andre danskere.

Alt betalt

Det Konservative Folkeparti bekræfter over for Ekstra Bladet, at videoen med Pape er optaget i partiets Volvo XC90, samt at denne bil er stillet til rådighed med chauffør for Søren Pape Poulsen.

Partiformanden kan ligeledes bruge den personligt i arbejdssammenhæng ud over chaufførtransporten til hjemmet i det jyske.

Det er ifølge partiet altid en ansat, der agerer chauffør, når Pape skal transporteres til eller fra hjemmet i Viborg.

Har også privat bil

Partiet oplyser samtidig, at Søren Pape Poulsen har en privat bil, som han benytter, når han ikke er på job eller pendler til og fra København.

De konservative og Søren Pape har de seneste uger blæst til kamp for lavere benzinpriser, efter at danskerne er blevet ramt af voldsomme prisstigninger på især brændstof som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

'16 kroner og 39 øre er listeprisen for en liter benzin i dag Det er tid til, at vi politikere gør noget!' skriver Søren Pape Poulsen i sit seneste opslag, hvor han også deler videoen af sig selv bag rattet på partibilen.

Forleden var Pape også i aktion på Facebook, hvor han krævede skattelettelser som hjælp til danskere, der ikke får betalt benzinen.

'Nogle partier vil gøre den offentlige sektor 69 milliarder kroner større. Jeg vil bruge pengene anderledes: Lad os nu prioritere skattelettelser, så danskerne får bedre råd til at betale regningerne!' skrev han.

