Knæfald: Ændrer ordlyd på EU-stemmeseddel

Sommerens EU-afstemning får nyt spørgsmål. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Over for TV 2 svarer udenrigsminister Jeppe Kofod, at spørgsmålet nu vil inkludere ordet 'forsvarsforbehold', efter adskillige partier har kritiseret spørgsmålet for at være manipulerende ved at undlade at nævne både EU og forsvarsforbeholdet.

- Nu bliver spørgsmålet: 'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?', siger han til TV 2.

Hidtil har statsminister Mette Frederiksen og resten af regeringen afvist kritikken. Senest åbnede Mette Frederiksen dog døren på klem, da Ekstra Bladet tirsdag spurgte til udformningen af spørgsmålet.

Lytter

- Jeg kan i hvert fald sige, at det lovforslag, der er lagt frem, er den måde, vi synes, det skal være på. Men jeg lytter selvfølgelig til debatten, lød det fra Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet interviewede også tidligere på ugen de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, som umiddelbart ikke ville have spørgsmålet ændret:

- Det er Udenrigsministeriet, der har formuleret det der, og det kunne sikkert formuleres på 100 måder. Og det kan også godt være, at der kan tilføjes noget, jeg går ikke så meget op i det. Men jeg har sagt, at jeg synes, at den nuværende formulering lyder fint.

Mette F. om EU-spørgsmål: - Jeg lytter til debatten

- Så du vil ikke have formuleringen ændret?

- Nej, det kommer ikke til at ske på min foranledning. Men jeg gider heller ikke lægge mig på skinnerne for at forhindre det.

- Er den nuværende det bedste bud?

- Jeg har ikke noget bud på, hvad der er den bedste. Men jeg synes, at den er så fin, siger Sofie Carsten Nielsen.

Selvom danskerne skal stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet 1. juni, er det ikke, hvad der står på stemmesedlen. Det er manipulation, siger Joachim B. Olsen i denne uges 'Ingen Kommentarer' med Brian Weichardt og Emma Buus. Lyt til den i din foretrukne podcastapp Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen kaldte den formulering, der nu ændres for 'manipulation'

Mettes skræk: Tendensen fortsætter