Knaldet for narkokørsel: Scorer lobbyist-job

Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt, som Ekstra Bladet sidste år kunne afsløre var blevet anholdt for at have kørt bil med kokain i blodet, har fået nyt job.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet, ligesom han også har lagt en opdatering på Facebook:

'Jeg har været så heldig, at flere virksomheder har vist interesse for mig, men jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg netop er tiltrådt som Public Affairs Director hos bureauet Rud Pedersen. Jeg er utrolig glad for at være blevet en del af en spændende arbejdsplads med dygtige og søde kollegaer,' skriver Jakob Engel-Schmidt.

Engel-Schmidt har været på orlov fra Folketinget siden oktober 2017. Og selvom han har fået nyt job, fortsætter han med teknisk set at være på orlov som politiker uden at nedlægge sit mandat:

'Mit nye job betyder også, at jeg ikke opstiller til det kommende valg, ligesom at jeg for den forudseelige fremtid er færdig med politik, hvorfor at antallet af længere politiske opslag her på siden sandsynligvis bliver stærkt begrænset. Samtidig er jeg ikke længere på sygeorlov fra Folketinget, men derimod på orlov uden vederlag,' lyder det fra Jakob Engel-Schmidt.

'Igennem det seneste år har flere af jer været så betænksomme at sende både venlige og opmuntrende beskeder til mig. De har alle som én betydet utrolig meget en i svær tid, og jeg er meget taknemmelig for jeres omtanke og venlighed. Jeg har ikke fået svaret jer alle, men det betyder ikke, at beskederne ikke er blevet værdsat. Det er de - hver og en!'

Knaldet for coke

Ekstra Bladet afslørede sidste år, at Jakob Engel-Schmidt havde forsøgt at holde sin bøde og anholdelse for narkokørsel skjult.

Nyheden betød, at han mistede både sin valgkreds og sit job som direktør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.