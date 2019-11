Knuth-exit: Tabte magtkamp

Marcus Knuth fremstiller sit exit fra Venstre som et resultat af uenighed på især det værdipolitiske område.

Men det er bestemt ikke hovedårsagen til mandens partiskifte, vurderer flere højtstående V-kilder, som Ekstra Bladet har talt med. De ønsker ikke at stå frem med navn.

Men når mikrofonen slukkes, er der flere, der ønsker at fortælle om det opsigtsvækkende farvel.

Skal man forstå Marcus Knuths exit, så skal man tilbage til den interne magtkamp om indflydelsen i partiet efter Jakob Ellemann-Jensens tilkomst som formand.

Helt konkret havde den erfarne soldat sat næsen gevaldigt op efter at blive forsvarsordfører for Venstre, fortæller flere kilder. Som den eneste i toppen af partiet med en militærfaglig baggrund så Marcus Knuth selv og mange andre i partiet ham som den oplagte kandidat til posten. De havde også forventet det, eftersom Knuth er tæt med både formand og særligt næstformand Støjberg.

Men den plan spolerede Karsten Lauritzen ganske resolut, da han insisterede på at få netop den titel oven i titlen som gruppenæstformand.

En joke

Dét nederlag, som skete i dagene efter Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning, hvor Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg blev valgt til formand og næstformand, kom Marcus Knuth sig aldrig over.

- Det var et alvorligt hak i tuden, siger én.

- Man har virkeligt kunne mærke på Knuth, at det nederlag sad i ham, siger en anden.

Titlen som ordfører for Grønland og Arktis blev for ham således aldrig andet end en stående joke. Det kunne en ellers fintklingende titel som næstformand for Udenrigspolitisk Nævn ikke rette op på.

Marcus Knuth har i årevis været Inger Støjbergs makker både internt og eksternt i værdidebatten. Men da hun skulle betale tilbage formåede hun ikke at skaffe den post, han så brændende ønskede sig.

Nederlaget i slaget om forsvarsordførerposten udstiller, at selvom Inger Støjberg nu er næstformand, så er hun ikke i stand til at beskytte en af sine allernærmeste allierede.

Dermed smuldrede den alliance, som skulle have sikret Marcus Knuth indflydelse i det nye Venstre efter Løkke. I stedet kiggede han ind i en årrække uden for de rum og fora, hvor politikken bestemmes og magten fordeles.

Ledende i undergravningen af Marcus Knuth står et trekløver bestående Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen og Karsten Lauritzen.

De tre har slået pjalterne sammen og udgør nu en magtfuld trio, som af flere Venstre-folk ser som ødelæggende for den gode stemning i folketingsgruppen.

- Hvis det fortsætter som nu, vil det ødelægge gruppen, siger en MF'er.

Arbejde udestår

Under et gruppemøde i tirsdag luftede flere af de mere rutinerede kræfter i Venstres folketingsgruppe - den såkaldte vinduerække - deres utilfredshed med tingenes til stand. Kritikken går både på den konfronterende linje over for regeringen, som med flere år til næste valg bliver opfattet som frugteløs. Og på den interne hakkeorden, hvor ordførere føler sig tromlet af trekløveret.

Jakob Ellemann-Jensen er først for ganske nyligt blevet opmærksom på den voksende utilfredshed i folketingsgruppen med trekløvret, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, hvorfor det forventes, at han vil forsøge at tage hånd om uroen i den kommende tid. Der venter et stykke arbejde.

Hverken Jakob Ellemann-Jensen, Inger Støjberg, Sophie Løhde, Karsten Laurtizen eller Troels Lund Poulsen har ønsket at udtale sig til denne artikel.

Heller ikke Marcus Knuth har besvaret Ekstra Bladets henvendelser.

På Facebook skriver han blandt andet:

'At sige farvel til Venstre er ubeskriveligt svært for mig på det personlige plan. Det var Jakob Ellemann, der for syv år siden fik mig ind i politik og ind i Venstre. Jakob har været som en politisk storebror for mig, og jeg har den allerstørste respekt for Jakob som kammerat, som menneske og som leder af Venstre. Det vil jeg altid have. Men vi har også været bevidste om, at vi ikke altid har de samme holdninger – specielt ikke, når det gælder værdi- og udlændingepolitikken.'

Ellemann: Rigtig ked af det Jakob Ellemann-Jensen og Marcus Knuths forhold går mange år tilbage. De to mænd, hvis partifællesskab endte i skilsmisse fredag, har haft et nært forhold. gennem lang tid Og ifølge Marcus Knuth, var det oprindeligt Jakob Ellemann, der fik soldaten fra Knuthenborg ind i politik, hvor han blev valgt i 2015. Jakob Ellemann-Jensen lægger da heller ikke fingrene imellem, da han skulle beskrive Knuths exit fra Venstre: - Jeg er rigtig ked af det, jeg har kendt Marcus i rigtig mange år og været løjtnant med hans bror. Marcus startede sin politiske karriere på Christiansborg med at arbejde for mig, lød det fredag over for Ritzau. Den stadig nye Venstre-formand er imidlertid uenig i Knuths udlægning af, at han var nødsaget til at søge nye værdipolitiske græsgange. - Jeg synes ærlig talt ikke, at der er uoverstigelige politiske forskelle i Venstre. Vi fører den politik, som vi alle sammen gik til valg på, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen. Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jakob Ellemann, men han har ikke ønsket at stille op.

