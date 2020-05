Københavns bykonge: Mit hjerte bløder

I mere end to og en halv måned har de danske grænser været lukket.

15. juni åbnes de, men kun for tyske, norske og islandske turister - og kun hvis de har bestilt mindst seks overnatninger uden for København. Og det ærgrer hovedstadens overborgmester og bykonge i 10 år, Frank Jensen (S).

Frank Jensen ærgrer sig over dagens udmelding. Foto: Ritzau Scanpix

I et opslag på Facebook skriver Jensen, at hans 'hjerte bløder' efter dagens pressemøde i Statsministeriet:

'Jeg er fuld af forståelse for, at man ikke bare kan åbne sluserne og at covid-19 stadig er i blandt os, men mit hjerte bløder for Københavns hoteller, restauranter og forlystelser. Turisme er et kæmpe erhverv i hovedstaden, som beskæftiger næsten 40.000 mennesker, og udebliver turisterne, så er de job truede'.

Ingen overnatning i København

Danmarks grænser har været lukket på grund af coronakrisen. Når de åbner igen, må udenlandske turister som det eneste sted i landet ikke booke overnatninger i København. Frank Jensen lægger ikke skjul på, at han er lodret uenig i den beslutning:

'Det er for mig ærligt talt svært at forstå, at turisterne ikke må overnatte i København (...) Alt i alt synes jeg, det er en meget ærgerlig dag for Københavns erhvervsliv. En velfungerende hovedstad er afgørende for hele Danmark', skriver han.

Det er dog ikke kun beslutningen om at holde København uden for ligningen, Frank Jensen er utilfreds med. Også beslutningen om at holde grænsen lukket for vores svenske naboer ærgrer overborgmesteren.

'Jeg er også ærgerlig over, at grænsen til vores svenske venner i Skåne ikke blev åbnet i denne omgang. Her stiller statsministeren i udsigt, at der arbejdes på en regional løsning, og det hilser jeg velkommen. Vi har tætte bånd til svenskerne og er et samlet integreret arbejdsmarked', skriver han på Facebook.

Sverige blev snydt

På dagens pressemøde i Statsministeriet sagde Mette Frederiksen (S), at beslutningen om at holde grænserne lukket for svenskerne skyldes coronaudviklingen i landet.

- Vi står forskellige steder i forhold til corona. Vi har et stærkt ønske om at finde en løsning. Det kan være en regional løsning, sagde statsministeren.

Frank Jensen har været overborgmester i København siden 1. januar 2010.