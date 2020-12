Københavns Kommune i alarm: Smittetal amok

I hovedstaden er smitteudviklingen ude af kontrol. Og på kommunens plejehjem er der nu smitte på niveau med forårets bølge af coronavirus.

Det skriver Københavns Kommune i en alarmerende pressemeddelelse, der opfordrer borgerne til at tage sig sammen:

'Udviklingen i antal smittetilfælde i København er gået amok den seneste uge, og inden for murene på kommunens plejehjem er smitten nu også på niveau med forårets. Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) sender derfor en kraftig opfordring til alle om at tage ansvar og lytte til myndighedernes anbefalinger,' skriver kommunen i den opsigtsvækkende pressemeddelelse.

Ude af kontrol

- Det er det her scenarie, vi skulle undgå. Lige nu udvikler smitten sig ud af kontrol, og det på trods af, at vi allerede gør rigtig meget for at bremse og forebygge. Det er derfor helt afgørende, at alle gør sig ekstra umage nu med at leve op til de retningslinjer, der bl.a. betyder, at vi skal se hinanden meget mindre, og at vi skal holde os hjemme, hvis vi ikke er på toppen, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) ovenpå dagens nye smittetal.

Incidensen for smitte pr. 100.000 i Københavns kommune den seneste uge nærmer sig en fordobling fra 343 for syv dage siden til 638 fredag. I alt er 4015 smittet i kommunen over den seneste uge.

Ekstra Bladet har tidligere på dagen beskrevet, hvordan regeringen og sundhedsmyndighederne i anden coronabølge har været markant langsommere til at lukke ned i København, selvom smitten har bredt sig ligeså hurtigt som i en række europæiske storbyer, der netop er gået i lockdown de seneste uger.

Se tallene: Så sent kom nedlukningen

Frygter udbrud på plejehjem

Sundhedsborgmesteren frygter nu større udbrud på hovedstadens plejehjem. Der har allerede har været voldsom smitte på blandt andet et plejehjem i nabokommunen Tårnby, hvor over 40 beboere og samme antal ansatte har været smittet samtidig.

- Vi sidder med snuden begravet i de her tal hver eneste dag. Og derfor leder vi selvfølgelig også hele tiden efter nye redskaber, vi kan tage i brug for at få bugt med smittestigningen. Jeg frygter, at vi ligesom i foråret vil komme til at se større smitteudbrud på plejehjem, som kommer ud af kontrol, og som vil koste mange menneskeliv. Og at hospitalskapaciteten bliver alt for presset. Det skal vi for alt i verden undgå, siger Sisse Marie Welling.