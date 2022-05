Københavns Kommune vil tilføje ny cykelbane i omstridt lyskryds

Nu er der måske godt nyt til cyklister, som benytter sig af det kaotiske lyskryds ved Dybbølsbro på Vesterbro i København.

En ny løsning - en diagonal cykelsti i det trafikerede kryds - er nemlig ét skridt nærmere på at blive en realitet. Og det glæder Line Barfod (EL), der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

- Forhåbentligt kan cyklisterne - og de andre trafikanter - se frem til, at det bliver mere klart, hvad vej man skal køre - og at trafikken derfor bliver afviklet bedre end i dag, siger hun til TV 2 Lorry.

I et høringssvar oplyser Københavns Politi, at de anerkender kommunens ønske om at gennemføre projektet.

Men samtidig understreger de, at de er bekymrede for, at den nye løsning ikke vil gøre de trafikale forhold for cyklister i krydset bedre, end de er for nuværende, skriver TV 2 Lorry.

I høringssvaret skriver de:

'Vi skal (som i tidligere mail) gøre opmærksom på, at vi ser forskellige trafikale udfordringer ved det nye løsningsforslag:

• Venstresvingende cyklister gennemfører ikke deres sving ved at køre mod krydsets hjørne og herefter færdiggør deres sving.

• Konfliktsituationer mellem ligeudkørende og venstresvingende cyklister på den dobbeltrettede diagonale cykelsti.

• Vigepligtsoverholdelse for cyklister ad Skelbækgade mod Dybbølsbro.

• Fremtidige trafikale udfordringer, når Kaktustårnene er færdige.'

Hos Københavns Kommune erkender de, at løsningen omkring cykelkaosset ved Dybbølsbro har været længe undervejs. Men samtidig fortæller Line Barfod, at de hellere ville vente på, at man fandt den bedste løsning.

Når politiet siger, som de gør, er der så ikke bare tale om endnu en lappeløsning?

- Det fungerer jo ikke særlig godt, som det er i dag - og derfor er man nødt til at prøve noget nyt. Og man kan sige, politiet har jo heller ikke prøvet det før - derfor prøver vi det her. Og vurderingen fra eksperterne er, at det er den bedst mulige løsning, lyder det fra Line Barfod.

Foruden den nye diagonale cykelsti bliver lysreguleringen i krydset også lavet om - både fysisk, men også programmeringsmæssigt således, at cyklister og fodgængere får førsteprioritet på bekostning af biler.

Det skal samlet set gøre det nemmere at komme cyklende fra henholdsvis Dybbølsgade og Skelbækgade og mod Dybbølsbro.

For at få den diagonale cykelsti etableret skal en cirka otte meter høj skulptur på Yrsas Plads - lavet af billedhuggeren Erik Heide - flyttes. Også to træer kan risikere at blive fældet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget den 30. maj. Hvis forslaget bliver vedtaget, kan anlægsarbejdet begynde til august og være afsluttet senere på efteråret 2022