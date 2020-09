Københavnsk borgmester genopstiller ikke

Efter kun en enkelt periode på posten skal det være slut med at være borgmester i København.

Sådan lyder meldingen fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Det siger hun til mediet Solidaritet.

Til næste år er der kommunalvalg, og der vil hendes navn således ikke optræde på stemmesedlerne.

- Jeg har egentlig altid tænkt, at det var naturligt for mig at stoppe efter én valgperiode. Det er ikke, fordi jeg har fortrudt at lave byrådspolitik, eller fordi noget har ændret sig, men snarere en holdning, jeg har haft hele vejen igennem, siger hun til mediet.

39-årige Ninna Hedeager Olsen fik posten efter kommunalvalget i 2017, og hun ender altså med kun at sidde på posten i fire år.

Undervejs har hun i en periode været sygemeldt, fordi en mand blev sigtet og siden tiltalt for at have begået en voldtægt i borgmesterens lejlighed, hvor det siden også viste sig, at hun selv havde været til stede under den pågældende situation.

Efter at have været dømt i byretten endte manden dog med at blive frifundet i landsretten.

Ninna Hedeager Olsen afviser over for mediet Solidaritet, at sagen har nogen betydning for hendes beslutning om ikke at genopstille til kommunalvalget.