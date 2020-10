Københavnsk DSU-formand: Fjern Frank fra posterne

Frank Jensen skal have frataget sine poster som næstformand og spidskandidat for Socialdemokratiet, mener formand for DSU i København

Tilliden til Frank Jensen er brudt, og Socialdemokratiet bør nu fjerne ham fra posterne som næstformand og spidskandidat for partiet.

Sådan lyder den klare udmelding fra formanden i Socialdemokratisk Ungdom i København Cecilie Sværke Priess i Jyllands-Posten.

DSU-formanden støtter op om Maria Gudme, der stod frem med sin historie om Frank Jensen, og lægger pres på den Socialdemokratiske ledelse med en appel om at tage historien seriøst i stedet for at beskytte den fremtrædende politiker.

- Som formand for DSU København vil jeg gerne sige, at tilliden til ham som næstformand for socialdemokratiet er brudt, og for mig personligt har jeg også svært ved at se, at han skulle stå i spidsen for socialdemokratiet ved kommunalvalget næste år med den adfærd, siger hun til Jyllands-Posten.

Opgør med krænkelser

Socialdemokratiet skal nu vise, at man tager sager som denne seriøst, lyder appellen fra Cecilie Sværke Priess, der ikke mener man skal beskytte Frank Jensen, blot fordi han er en fremtræden politiker.

Hun peger på situationen i Radikale Venstre, hvor hun beskriver, at det ser ud til at man har vægtet at beskytte Morten Østergaard højere end hensynet til de kvinder, som har klaget over seksuel chikane.

DSU-formanden beskriver, at hendes kærlighed til partiet er intakt, men at det kræver en ledelse, der tager et opgør med krænkelser.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Cecilie Sværke Priess.

