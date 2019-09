Københavnske politikere godkender forsøg med fri hash

Et bredt flertalt i Københavns Borgerrepræsentation har torsdag aften stemt for et forsøg med fri hash.

Borgerrepræsentationen vil nu bede regeringen om lov til at iværksætte en treårig forsøgsordning med legaliseret salg af hash i Københavns Kommune.

Det skriver TV2 Lorry.

Det er Enhedslisten, der har taget initiativ til at samle Socialdemokratiet, Alternativet, De Radikale og SF bag forslaget, som 44 ud af 55 af Borgerrepræsentationens medlemmer stemte for.

Venstre tager skarp afstand til forslaget.

Se også: Hash-kaos på skole: Lærer og ung politiker i håndgemæng

- Jeg synes, det er udtryk for en rendyrket kynisme, for dem, der har gravet det her forslag frem, for de ved jo godt, og det er underbygget af al forskning, at hash er skadeligt, sagde Venstres gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Flemming Steen Munch, i sidste uge ifølge TV2 Lorry.

- Hash bliver vanedannende, hash giver en helt masse psykiske problemer hos dem, der bruger det jævnligt.

Borgerrepræsentationen skal dog ikke glæde sig for hurtigt. Sundhedsminister Magnus Heunicke sagde allerede i sidste uge, at Socialdemokratiet på Christiansborg ikke går ind for legalisering af hash.

- Hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, som kan få alvorlige konsekvenser for især psykisk sårbare og børn og unge med sociale problemer. Vi har et ansvar for at hjælpe dem med at få en uddannelse. Og det gør vi ikke ved at legalisere hash, som forringer indlæringsevnen, lød det i et skriftligt til TV 2 Lorry.

Tiltale i kæmpe hash-sag: Politiet fulgte smuglere tæt