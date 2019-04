Køber ejendomme gennem skattely

Når den omstridte kapitalfond Blackstone opkøber ejendomme i København, sker det gennem et spindelvæv af selskaber, der ender i det kendte skattely Cayman Island.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre efter at have gennemgået et hav af selskabskonstruktioner.

Siden 2017 har Blackstone opkøbt omkring 160 ejendomme i København til en samlet værdi af syv milliarder kroner.

For hver ejendom har kapitalfonden oprettet et selskab, som ender i et dansk holding-selskab, som igen er ejet af et moderselskab i Luxembourg, som er et ofte benyttet land i skattely-konstruktioner.

Ingen gennemsigtighed

Derfra ender ejerskabet på Cayman Island, der er et kendt skattely.

Flere eksperter slår fast over for Ekstra Bladet, at det er en klassisk skattely-konstruktion, som Blackstone benytter.

Således også Hannah Brejnholt Tranberg, skatteekspert hos Mellemfolkeligt Sammenvirke:

- Cayman Island er et skattely defineret på den måde, at der ikke er gennemsigtighed, og at der er en meget lav beskatning. Grunden til at man flytter pengene dertil er, at man vil undgå en høj skat, siger Hannah Brejnholt Tranberg.

Omfattende spindelvæv

Det er heller ikke tilfældigt, at pengene først skal gennem Luxembourg, lyder det fra Torben Bagge, skatteadvokat og ekstern skattelektor i skatteret på Aarhus Universitet:

- Man flytter overskuddet af udbyttet skattefrit fra Danmark til Luxembourg, siger han og uddyber.

- Du kan flytte penge som udbytte fra selskaber frit i EU, og når man vælger Luxembourg, er det fordi, at de kan tilbyde nogen attraktive skattemæssige aftaler med en del andre lande. Hvis du havde valgt at flytte pengene fra Danmark til Cayman, ville du skulle betale udbytteskat, men fordi du vælger Luxembourg, ender du normalt med en meget lavere beskatning.

Begge eksperter slår fast, at pengene først bliver sendt videre ved et salg af ejendommene.

Calder Topco er det sidste danske selskab inden ejerskabet ender i Luxembourg og til sidst på Cayman Island. Foto: Jonas Olufson

Blackstone lejligheder

Trump-støtte står bag

Det er en af verdens rigeste mænd, 72-årige Stephen Allen Schwarzman, der står listet som den reele ejer af ejendommene i Danmark.

Donald Trump og Stephen Schwarzman taler sammen. Foto: Kevin Lamarque

Han startede Blackstone i 1985, og bestyrer stadig kapitalfonden som formand for bestyrelsen. Ifølge Forbes er han verdens 100 rigeste mand med en personlig formue på 89 miliarder kroner, og han er ligeledes blandt de 42 mest magtfulde mennesker i verden.

Siden præsidentvalget er han blevet kendt som en af Donald Trumps mest generøse støtter. Ud over at støtte Donald Trumps kampagne, har han givet store donationer til en lang række universiteter og offentlige institutioner.

Blackstone har efter eget udsagn ejendomsaktiver under forvaltning til en værdi af knap 760 milliarder kroner.

- Ejendomme var sminkede lig

Når Blackstone køber ejendomme i Danmark, lader de selskabet 360 North administrere og stå for blandt andet udlejningen af deres ejendomme.

360 North ligger placeret i Portland Towers som overbo til den tyske ambasade. Foto: Jonas Olufson

Men selskabet er bestemt ikke populært blandt lejerne.

Siden 2016 er der blevet indberettet 121 klager hos huslejenævnet i København. I de fire afgørelser, som Ekstra Bladet har set, sætter nævnet huslejen ned.

Klagerne går over en bred kam på for høj leje, for højt depositum, rydning af loftrum uden varsel og vedligeholdelsesmangler.

Formand for Lejernes LO Helene Toxværde fortæller, at hun ofte hører om lejligheder, der har fået fordoblet og tredoblet huslejen, efter det hun kalder 'nålestiksrenoveringer'. Det er typisk badeværelset og køkkenet, der bliver sat i stand.

- Jeg har set ejendomme, der var sminkede lig, forstået på den måde at lejlighederne så fine ud, men den overordnede vedligeholdelsesstand var elendig, siger LLO formanden.

Frustrerede lejere

Frederik Gudme flyttede ind i lejligheden, da han akut stod og manglede en lejlighed. Foto: Tariq Mikkel Khan.

På Godthåbsvej i det ydre Frederiksberg bor den 26-årige bilsælger Frederik Gudme i en lejlighed på 60 kvadratmeter til 9.275 kroner om måneden uden varme. Han rykkede ind i januar efter et kort gennemsyn, hvor det hele så fint ud.

Selvom lejligheden ifølge lejekontrakten er nyistandsat, var der flere punkter, som ikke var i orden.

Der var ingen lås på bagtrappen, gulvet var ikke behandlet, der manglede emhætte og fryser - og så var der nogle sorte pletter på gulvet.

Låsen er ikke forsikringsgodkendt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Køkkenet mangler både fryser og emhætte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gulvet er ikke blevet behandlet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Han har flere gange forsøgt at henvende sig til 360 North, fortæller han, men de har ikke svaret. Efter et halvt år i lejligheden lagde han mærke til, at de sorte pletter havde spredt sig i soveværelset:

- Under brædderne var der fyldt med skimmelsvamp og levende kryb piblede rundt, fortæller Frederik Gudme.

360 North har afvist at give erstatning for den periode, hvor han boede i lejligheden med skimmelsvamp.

Skimmelsvampen skyldtes en vandskade. Foto: Privatfoto

For høj husleje

Frederik Gudme lever selv af at sælge biler, så han forstår godt, at Blackstone vil tjene penge, men måden de gør det på, er han ikke vild med.

- Det skal bare være så hurtigt, billigt og nemt for dem, siger han.

Frederik Gudme vidste ikke, at han betalte for meget i husleje, før en ven fortalte ham det. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Efter en kammerat fortalte ham, at hans husleje var alt for høj, kontaktede han Lejernes LO, som gik ind i sagen.

For nyligt har han fået huslejenævnets afgørelse, der giver ham en huslejenedsættelse på 2.000 kroner om måneden.

- Jeg håber, at alle der bor til leje hos dem er opmærksomme på, at de fusker med huslejen, siger Frederik Gudme.

Politikere venter på eksperter

Blackstones køb af 'Den Sønderjyske By' på Frederiksberg fik politikerne på banen. Salget skete på trods af et tinglyst skøde fra 1932 giver lejerne en ret til at købe boligerne ved et salg. En kommende retssag vil afgøre, om lejerne kan fraviste Blackstone ejendommen.

Den Sønderjyske By på Frederiksberg er opkøbt af Blackstone. Foto: Mogens flindt

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har også fået øjnene op for problemet.

- Hvis ikke Blackstone vil gøre noget for boligmarkedet på lang sigt, så synes jeg ikke, de skal være her, siger Mette Frederiksen til Ekstra Bladet.

Men i stedet for et hasteindgreb, skal en hurtigt arbejdende ekspertgruppe aflevere en rapport til politikerne 1. oktober. De skal komme med forslag til ændringer af det smuthul i boligreguleringsloven, der gør det muligt for Blackstone at sætte huslejen betragteligt op.

Blackstone svarer ikke

Selv om Blackstone er hovedrige og har en kæmpe administration, har selskabet ikke ønsket at svare på spørgsmålt. Siden januar har Ekstra Bladet forsøgt at få fat i dem gennem adskillige mails og telefonopkald til kontoret i Danmark. Alligevel er selskabet ikke vendt tilbage. Det samme gælder administrationsselskabet 360 North.