Kølig Britta: Chattede om hunde kort før flugt

Britta Nielsen havde tid og overskud til at chatte om sine hunde, mens Socialstyrelsen var i fuld gang med at undersøge omfanget af den store svindelsag med penge til udsatte.

Undersøgelsen dannede baggrund for politianmeldelsen af den 64-årige Britta Nielsen 25. september. Men fire dage tidligere - 21. september - chattede Britta Nielsen om sine grand danois med den sælger, som hun have købt hundene af.

- Jeg skrev sidst med hende 21. september, og der kunne jeg intet mærke på hende. Det handlede bare om hendes hunde, siger hundesælgeren, som ikke ønsker sit navn frem.

Congo og Kenya

Britta Nielsen blev bortvist fra sin arbejdsplads i Socialstyrelsen 26. september, men hun var ikke på arbejde i omkring tre uger op til bortvisningen, oplyste styrelsen.

Nu er hun internationalt efterlyst for at svindle sig til 111 millioner kroner, og bagmandspolitiet tror, at hun befinder sig i udlandet. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Britta Nielsen fik bygget en luksusvilla i Sydafrika.

Kort før flugten gik snakken dog på de to hunde - Congo og Kenya - som Britta Nielsen havde købt kontant for 20.000 kroner fem år tidligere.

'Kære (navn udeladt, red.). Jeg kan se, at du er faldet over mit billede med Congo ude i skoven', skriver Britta Nielsen.

'Som du kan se, er han en opmærksom og meget kærlig hund, hvilket er er årsagen til, at jeg beholdt ham'.

Kort tid efter beskeden lukkede Britta Nielsen sin profil på Facebook ifølge hundesælgeren.

Efterlod hundene

Omtrent samtidigt ville politiet gerne snakke med Britta Nielsen, men hun var ikke til at finde. Det var hundene derimod, for de var fortsat i Britta Nielsens hus i Hvidovre, fremgår det af retsbogens fra Sø- og Handelsretten.

'Der er to hunde på ejendommen, hvorfor det er bedst hvis et familiemedlem tager med, når kurator skal have adgang til Anna Britta Troelsgaard Nielsens hjem', står der i retsbogen fra et møde ved Sø- og Handelsretten 4. oktober.

Allerede i begyndelsen af september blev Socialstyrelsen klar over, at der var foregået 'uregelmæssigheder' i Britta Nielsens afdeling med udbetalinger af satspuljemidler.

Alarmklokker i august

Allerede i slutningen af august opdagede et tilsyn nemlig fejl med en udbetaling fra Socialstyrelsen til en kommune. Det blev ligeledes afdækket, at der var overført større beløb fra Socialstyrelsen til en konto i Dansk Bank, som gik igen i andre sager. Det viser dokumenter fra Sø- og Handelsretten.

Kontoen i Danske Bank tilhørte Britta Nielsen, som selv havde foretaget udbetalingerne fra Socialstyrelsen. Men det opdager man angiveligt først i styrelsen 24. september.

På det tidspunkt er det altså cirka tre uger siden, at Britta Nielsen har været på sin arbejdsplads for sidste gang. Om den 64-årige kvinde har sygemeldt sig - eller er taget ferie - fremgår ikke af svaret fra Socialstyrelsen.

