Kølig DF-top blæser på ultimatum i intern strid: Jagter ny stemmesluger

Intern uro: Peter Skaarup lægger ikke skjul på, at partiet aktivt leder efter en anden kandidat end Anders Vistisen, der højtlydt har brokket sig over manglende udpegning

Ta' mig. Eller jeg skrider!

Dansk Folkepartis gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen har truet med at stoppe i politik, hvis ikke han bliver udpeget til partiets spidskandidat ved forårets EU-valg.

Men den trussel påvirker ikke ligefrem partitoppens sonderinger forud for parlamentsvalget i maj.

De afsøger stadig aktivt alle kringelkroge i partiet for at finde den rigtige stemmesluger, som kan følge op på Morten Messerschmidt kanonvalg for godt fire år siden.

Det fortæller Dansk Folkepartis gruppeformand på Christiansborg og medlem af partiledelsen, Peter Skaarup, i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Sønderborg.

- Vi vil sætte det stærkeste hold. Med en spidskandidat, som kan appellere til vælgere i hele landet, siger Peter Skaarup.

- I og med at I ikke har lagt jer fast, må man også gå ud fra, at DF’s ledelse taler med forskellige kandidater?

- Ja, ja. Det er klart, at det er jo lige som, hvis man skal vinde en fodboldkamp, så skal du stille det bedst mulige hold. Og det er jo ikke helt enkelt. Og man må bare sige, at hvis Lars Løkke laver folketingsvalg her til efteråret, så er vi jo straks meget mere afklarede, når vi skal opstille. Så ved vi, hvem der er blevet valgt og hvem der sidder i folketingsgruppen. Så er vi meget klogere på nogle ting. Så vi synes ikke, at der er et stort behov for, at vi lige netop nu laver en opstillingsliste.

Mange talenter

- Hvad med Peter Kofod Poulsen, ville han være et godt bud på en spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget?

- Altså, vi har jo rigtig mange talenter. Vi er privilegeret på den måde og har også mange yngre i folketingsgruppen nu. Vi har ham (Peter Kofod, red.), Jeppe Jakobsen og Kenneth Kristensen Berth – og sådan kunne man nævne mange.

- Ville de være gode spidskandidater til EU-valget?

- Det siger jeg ikke. Men vi har et ret bredt grundlag nu her. Men jeg har ikke hørt, at Peter Kofod har meldt sig på banen og sagt, at han godt vil stille sig op til Europa-Parlamentet.

- Det virker måske nærmest modsat med Kofods udmelding, hvor han bakker op om Anders Vistisen?

- Jeg vil sige hverken eller. Nu skal han jo også giftes (i august med sin bulgarske udkårne, red.).

Bedst mulige hold

- Anders Vistisen mener jo selv, at Meld-sagen spiller en rolle for hans kandidatur. Han mener, at han er blevet ramt hårdere end andre. Hvad rolle spiller Meld-sagen for lige præcis hans muligheder som spidskandidat?

- Den er jo ikke gået uset hen. Vi har da også taget Meld-sagen alvorligt. Selvfølgelig har vi det. Men det er ikke sådan, at det afgør det. For der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvornår den bliver afgjort. Der er mange ting, der spiller ind. Så ud fra en samlet vurdering er det ikke nu, vi skal afgøre det.

- Kenneth Kristensen Berth kunne være et godt bud på jeres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget til foråret?

- Nej, nej det siger jeg overhovedet ikke. Nej. Han er EU-ordfører lige nu. Men han er godt inde stoffet, så det er ikke det. Men altså jeg siger hverken eller imod, for jeg vil nødigt sige noget dårligt om Kenneth. For han er dygtig.

- Han hører vel til partiets mest EU-kritiske fløj?

- Det ved jeg ikke, om man kan sige. Men han har fingeren på pulsen i det daglige. Som parti skal vi gøre op; hvilken plads spiller man bedst på, siger Peter Skaarup.

Alle er spændte

Under det forudgående pressemøde opfordrede Kristian Thulesen Dahl Anders Vistisen til at udvise tålmodighed.

- Det er klart at Anders, der ligesom alle andre er spændte på deres situation, må afvente, at hovedbestyrelsen laver listen. Den har vi ikke lavet endnu, siger partiformanden.

DF-bossen lader køligt forstå, at Vistisen blot er en af flere mulige spidskandidater.

- Jeg forstår godt, at man kan være utålmodig i forhold til en afklaring for sig selv. Vi har et ansvar for hele partiet, siger han.

Se også: Ungdomsoprør i DF: Mini-Tulle støtter kritik af parti-toppen

Se også: Nyttig idiot

Se også: Skandalesagen skaber uro i DF: Kræver toppost - men frygter Tulles hammer