Kofod: De frygter at krigen kommer

Nedslag fra bomber i Ukraine kan indimellem høres i Moldova, hvor flere tusinde flygtninge dagligt strømmer ind over grænsen fra det krigshærgede naboland.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der er på besøg i Europas fattigste land, som har taget imod mange tusinde flygtninge og frygter at blive inddraget i krigen.

- Det er mit indtryk, at de frygter at blive næste offer. I en del af landet, Transdnestr, er der allerede udfordringer og russiske soldater. Der er en konflikt, der har varet i mange år, siger han efter at have besøgt grænsen til Ukraine.

Han peger på, at den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2014 annekterede halvøen Krim og anerkendte Luhansk og Donetsk som uafhængige regioner, hvorefter han invaderede Ukraine i 2022.

- Det er klart, med det man ser med Ukraine og Luhansk og Donetsk, så frygter de, at de er de næste i rækken, i forhold til om frihed og sikkerhed kan blive bevaret, eller om de er de næste i Putins aggressions- og ekspansionskrig, siger Kofod.

Ud over at grænse op til Ukraine har Moldova også en prorussisk udbryderrepublik, Transdnestr. Det er en stribe land, som er klemt inde mellem Moldova og Ukraine. Regionen erklærede sig selvstændig i 1990.

Flere hundredtusinder er strømmet over grænserne fra Ukraine til Moldova, som de fleste rejser igennem.

Men mange har taget ophold i det fattige og skrøbelige land. Når man ser på indbyggertal, der er 2,6 millioner, er Moldova det land, der har taget imod flest flygtninge.

Kofod har besøgt grænsen til Ukraine fredag morgen.

- Man kan se i folks ansigter, at det er hårdt. Folk er tomme i blikket, fortvivlede og ser rådvilde ud.

- Det har været hjerteskærende at se, hvordan kvinder med små børn på armen står i bidende kulde og vind på grænseovergangen. Europas fattigste land gør alt, hvad de kan for at modtage mennesker, der flygter fra krig på en ordentlig måde, siger Kofod.

Han håber, at den moldoviske udenrigsminister, Nicu Popescu, kan være særlig gæst ved et kommende udenrigsministermøde i EU.

Trods støtten er landet dog ikke klar til at blive medlem af EU endnu. Og krigen kan endog være med til at gøre det endnu sværere for Ukraine og Moldova.

- Det er et land, som skal foretage en lang rejse. De har tidligere været en del af Sovjetunionen og skal nu blive et demokratisk og fredeligt europæisk land, siger Kofod.