Kofod fordømmer Erdogan under fransk Muhammed-krise

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ikke meget til overs for Tyrkiets præsidents Recep Tayyip Erdogans kommentarer om, at de vestlige lande er i gang med at 'genoptage korstoget'.

- Det er på tide for Erdogan at stoppe sin farlige konfrontatoriske tendens, skriver han på Twitter.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tidligere sagt, at han ikke vil fordømme dem, der offentliggør karikaturtegninger af profeten Muhammed. Det er en sag om ytringsfrihed.

Erdogan har kaldt opfordringen en 'hadekampagne mod muslimer'.

- Hans (Erdogans, red.) upassende bemærkninger over for præsident Macron er uacceptable og kan fremmedgøre Tyrkiet yderligere for dets europæiske naboer, fortsætter Jeppe Kofod.

Erdogan har de seneste dage langet hårdt ud efter Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og har gentagne gange opfordret ham til at få tjekket sin mentale tilstand.

Den tyrkiske præsident anklager samtidig Europa for at behandle muslimer, sådan som jøder blev behandlet under Anden Verdenskrig.

Striden mellem Emmanuel Macron og Recep Tayyip Erdogan kommer efter en fornyet debat om fransk politik over for muslimer.

Det er en reaktion på et brutalt drab tidligere på måneden på en skolelærer i Paris. Han tilbød under et skoleforløb om ytringsfrihed sine elever at se karikaturtegninger af profeten. Men de kunne også lade være.

Det førte til grove udfald fra radikale muslimer mod læreren. Blandt andet på de sociale medier. Og det fik en fatal konsekvens, da en 18-årig tjetjensk islamist dræbte ham.