Kofod oversolgte karantæne-tvang til danskere

Selvom udenrigsministeren har understreget, at danskere skal i 14 dages karantæne efter hjemkomst fra udlandet, viser det sig, at det blot er en henstilling fra myndighederne

1800 danskere spredt rundt i en corona-lukket verden forsøger lige nu at komme hjem til Danmark.

200 af dem ankommer allerede fredag med SAS via en til lejligheden oprettet luftbro fra Lima i Peru. Det oplyste Udenrigsministeriet på et pressemøde onsdag.

Men ingen af de mange danskere er automatisk tvunget til at rejse hjem i tvungen karantæne i 14 dage.

Det står klart, efter Ekstra Bladet har været i kontakt med danske passagerer hjemvendt fra Filippinerne på et evakueringsfly.

- Der er en masse politi hele vejen fra gaten og til vores kufferter og til Terminal 3. Men det, der undrer mig, er, at ingen spørger til, hvordan jeg har det, eller om der er nogen, der har feber eller noget. Jeg får lov at gå direkte ud i en ventende bil, som jeg har aftalt på forhånd. Og jeg spørger til, om det er muligt at tage toget. Det siger man ja til. Det er det, lyder forklaringen fra en af de hjemvendte danskere, som ikke ønsker at stå frem med navn i offentligheden.

Ifølge beretningen var Udenrigsministeriets overordnede besked til danskerne i Kastrup, at der blev 'henstillet' til at tage hjem og gå i karantæne.

Kategorisk Kofod

Passagerernes oplevelse i Københavns lufthavn strider umiddelbart mod den firkantede melding, som udenrigsminister Jeppe Kofod (S) gav, da han 19. marts på et pressemøde fortalte, at regeringen nu havde skærpet retningslinjerne for rejsende.

- Dem, der kommer hjem, skal direkte - og jeg mener direkte - i 14 dages karantæne, lød det utvetydigt fra Jeppe Kofod.

Udviklingen kom, efter der var opstået en diskussion om, hvorvidt det var klogt at lade danskere, der eksempelvis havde været på skiferie i Østrig, færdes frit som andre borgere og blot følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer. Eller om de i stedet skulle i karantæne.

Man skal passe på med 'skal'

Ekstra Bladet har spurgt Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, hvordan borgernes oplevelse fra Kastrup lufthavn hænger sammen med udenrigsminister Jeppe Kofods forsikring til danskerne fra 14 dage siden, hvor han understregede, at hjemvendte danskere skulle direkte i karantæne.

Jeg tror netop, det er ordet "skal", man skal passe på med her. Det er ikke sådan, at man bliver frihedsberøvet her. Hvis man tager offentlig transport, skal man følge alle gode råd om at holde afstand og ikke stå og gnubbe sig op ad andre passagerer. Men der er en klar opfordring til, at man bliver hjemme i 14 dage, når man kommer hjem fra udlandet.

På Udenrigsministeriets hjemmeside optræder heller ikke nogen ændring af retningslinjerne 19. marts. Her fremgår fortsat de oprindelige retningslinjer, som blev meldt ud til hjemrejsende danskere 12. marts.

Det er i øvrigt ikke første gang i coronakrisen, myndighedernes råd og retningslinjer om coronavirus ikke er helt klare:

