Kofod skiftede pludselig mening sent søndag aften

- Undskyld Ekstra Bladet, men man skal passe på med, at man ikke undervurderer danskerne. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Ekstra Bladets Brian Weichardt ovenpå det kaos, der har været om ordlyden på stemmesedlen 1. juni. Her skal danskerne vælge, om Danmark skal afskaffe EU-retsforbeholdet

Man har et standpunkt, til man bliver presset til et nyt.

Jeppe Kofod har afvist og afvist, når det gjaldt en garanti for, at danskerne ville få en ny folkeafstemning, hvis EU's forsvarssamarbejde pludselig udviklede sig i en retning, hvor Danmark ville miste sin vetoret.

Senest har Jeppe Kofod afvist at give en garanti til Jyllands-Posten søndag, og det fik avisen til at smide sagen på forsiden med overskriften 'Regeringen afviser garanti for ny folkeafstemning, hvis vetoretten mistes'.

Men den holdt ikke længe.

For selv om Jyllands-Posten har spurgt Jeppe Kofod om det samme i en måned, og han har afvist hver gang, så stod han klar med en garanti sent søndag aften (efter Jyllands-Postens deadline, red.).

- Det er fuldstændigt utænkeligt, at der kommer et forslag om en traktat med en overstatslig hær. Det vil Europas lande aldrig gå med til.

- Men selv hvis det skulle ske, så garanterer jeg, at regeringen vil insistere på en folkeafstemning. Og regeringen vil anbefale, at man stemmer nej, siger Jeppe Kofod.

Kofod vendte på en tallerken på få timer. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Afgørende vetoret

Spørgsmålet er centralt i debatten forud for folkeafstemningen, fordi et overstatsligt samarbejde vil være markant mere forpligtende end det nuværende samarbejde, som danskerne skal stemme om 1. juni.

I dag er forsvarssamarbejdet i EU mellemstatsligt. Det vil sige, at EU-landene skal være enige, før soldater fra EU-landene kan sendes ud. Med andre ord har EU-landene veto mod at sende soldater ud på EU-missioner.

Hvis samarbejdet bliver overstatsligt, vil den vetoret forsvinde. Dermed kunne Danmark i teorien havne i den situation, at danske soldater blev sendt ud på en EU-mission, som Danmark var imod.

- Jeg kan garantere for, at Socialdemokratiet vil være imod at gøre samarbejdet overstatsligt. Og jeg har også til gode at se andre partier i Folketinget, som ikke vil være imod, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministerens forventning er, at et samlet folketing - inklusive ja-partierne - vil anbefale danskerne at stemme nej, hvis det mod forventning skulle blive aktuelt med en ny folkeafstemning.

Venstres Sophie Løhde (V). Foto: Jens Dresling

Danmark skal høres først

Hos ja-partierne er man på linje med Kofod. Eksempelvis siger politisk ordfører Mette Abildgaard:

- Det er grundlæggende for de konservative, at det er i Danmark og i det danske folketing, at vi træffer beslutninger om at sende danske soldater ud på missioner. Det er et særligt ansvar.

Politisk ordfører Sophie Løhde (V) henviser til grundlovens paragraf 20, der ifølge Løhde sikrer, at danskerne skal høres først, hvis der skal afgives suverænitet.

'Det er simpelthen sikret i grundloven, at kun Folketinget kan sende danske soldater i krig. Det står fuldstændig fast, og det kan et forbehold eller en EU-traktat ikke lave om på,' siger hun i en skriftlig kommentar.

De radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, tilføjer i en skriftlig kommentar:

- Hvis det absurde nogensinde skulle ske, at nogen forestillede sig et overstatsligt samarbejde i EU, hvor et flertal - modsat i Nato - skulle kunne diktere et medlemsland at gøre det, ja, så vil vi også gerne garantere en folkeafstemning om det.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som anbefaler et nej 1. juni, giver ikke meget for garantien om en eventuel ny folkeafstemning.

- Vi har i Danmark ikke tradition for at holde folkeafstemninger, når man afskaffer vetoretten. Skal man have en garanti, man kan tro på, skal det stå direkte i loven, og det gør det ikke i den lovtekst, som regeringen har sendt i høring, siger han.

Enhedslistens forsvarsordfører, Peder Hvelplund, er enig med DF-formanden. Enhedslisten er som DF et nej-parti og anbefaler et nej til folkeafstemningen 1. juni.

- Hvis garantien skal have et reelt indhold, er det klart, at den skal fremgå af loven, siger Hvelplund.