Kofod står fast efter Erdogans udmelding

Erdogans udmelding om, at den danske ambassadør og ni andre er 'persona non grata' får ikke udenrigsminister Jeppe Kofod til at tage afstand fra erklæringen, der har fået Erdogan i det røde felt

Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan tordnede lørdag mod ti ambassadører i Tyrkiet - heriblandt den danske ambassadør Danny Annan - for at have udvist støtte til den fængslede aktivist Osman Kavala.

- Jeg har givet den nødvendige ordre til vores udenrigsminister og meddelt, hvad der skal gøres. Disse ti ambassadører skal erklæres 'persona non grata' med det samme. Det skal ordnes straks, sagde Erdogan i en tale lørdag.

Præsidentens rasende ordre er dog endnu ikke nået frem til de danske myndigheder.

'Vi har fra Udenrigsministeriets side ikke modtaget nogen officiel henvendelse om såkaldt ‘Persona non grata’-status', lyder det i et skriftligt svar fra den danske udenrigsminister Jeppe Kofod.

Står fast på værdier

De uønskede ambassadører fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand har underskrevet en erklæring mandag, der opfordrer til løsladelsen af 64-årige Osman Kavala og nævner, at forsinkelserne i aktivistens retssag 'kaster en skygge over respekten for demokratiet, retssikkerheden og gennemsigtigheden i det tyrkiske retsvæsen'.

Erdogans fremsatte sanktioner har dog ikke fået Jeppe Kofod til at ryste på hånden.

'Vi er i tæt kontakt med vores venner og allierede om sagen, og vi vil fortsat stå vagt om vores fælles værdier og principper, som også udtrykt i fælleserklæringen,' står der til slut i det skriftlige svar fra Jeppe Kofod.

Diplomatisk krig

Det er et stort våben, som Erdogan har valgt at tage i brug mod de internationale diplomater, og det sker næsten aldrig for de danske udsendte.

- Det er meget, meget sjældent, at danske ambassadører eller andre diplomater fra Danmark bliver kaldt persona non grata, siger Martin Marcussen, der er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, til Ritzau.

Den kategorisering er typisk det første diplomatiske skridt inden en udvisning.

Og det vil ifølge Martin Marcussen betyde, at Danny Annan må forlade landet 'i løbet af få dage eller timer', efter at han er erklæret non grata. Souschefen på ambassaden ville i det tilfælde overtage rollen som stedfortrædende ambassadør.

Indtil nu er der dog ikke meldt noget ud via de officielle kanaler, og de danske myndigheder må derfor afvente Erdogans officielle beslutning.