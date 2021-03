Kofod truet: 'En krigserklæring'

Regeringen sætter hårdt mod hårdt for at redde Jeppe Kofods (S) udenrigsministerpost.

I den absolutte regeringstop bliver det således betegnet som en regulær 'krigserklæring', hvis det parlamentariske grundlag vælter Kofod på baggrund af sagen om de danske børn i de syriske fangelejre.

Kofod er under maksimalt pres i sagen, hvor særligt Enhedslisten og de radikale har tordnet mod, at udenrigsministeren ikke har videregivet centrale efterretningsoplysninger til Folketinget.

Begge partier har gjort det klart, at tålmodigheden med Kofod kan ligge på et meget lille sted.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ændrer det ikke på de radikales holdning til spørgsmålet, at partiet tirsdag indgik en aftale om at nedsætte en taskforce, der skal afdække, om de danske børn i de syriske fangelejre kan blive evakueret.

I den radikale top er man stadig fortørnet over, at regeringen angiveligt har tilbageholdt oplysninger for Folketinget.

Samme vrede er at finde hos Enhedslisten.

- Der er mange udstående spørgsmål, vi mangler svar på. Vi har stadig en samrådsaftale med Jeppe Kofod, som vi ser meget frem til, har partiets retsordfører, Rosa Lund, udtalt.

Trods aftale: Kofod er IKKE fredet

Nye standarder

Omvendt mener man ikke i regeringstoppen, at Kofod kunne have gjort noget anderledes i sagen.

Det er slet ikke kutyme, at efterretningsoplysninger af den type, der er tale om, bliver videregivet til Folketinget, lyder vurderingen.

Dermed vil en fyring af Kofod sætte helt nye standarder for, hvad der skal til for at vælte en minister, er holdningen i regeringstoppen.

Desuden har regeringen forklaret deres parlamentariske grundlag på lukkede møder, at belastende papirer fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) nok er tilgået flere ministerier - men de er aldrig landet på Jeppe Kofods eller andre ministres borde.

På baggrund af de oplysninger mener Mette Frederiksen ikke, at det bør komme på tale at fyre udenrigsministeren, da han ikke har haft personligt kendskab til dokumenterne.

Mettes forklaring: Kofod så ikke omstridte papirer

Valg?

Samlet betyder alt dette, at regeringenstoppen vil tage det særdeles ilde op, hvis Kofod bliver væltet.

Det er således indiskutabelt, at det vil forpeste forholdet til støttepartierne, hvis de fyrer Kofod.

Det er dog uklart, om statsminister Mette Frederiksen er klar til at true med valg, hvis taburetten for alvor vakler under hendes udenrigsminister. Men muligheden kan ikke udelukkes.

Terrortræning

Sagen om de danske børn i de syriske fangelejre har for alvor taget fart efter en række afsløringer i Ekstra Bladet.

Centralt står oplysninger, som Forsvarets Efterretningstjeneste har videregivet til fire ministerier, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet, men som ikke er kommet videre til Folketinget.

Konkret er der tale om, at efterretningstjenesten i september 2020 orienterede de fire ministerier om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

IS-børneafdeling

Ekstra Bladet har også afsløret, at ministerierne ligeledes modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene og gøre til fremtidens terrorister.

Desuden er det blevet afsløret, at ministerierne blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Samlet set tegner oplysningerne et billede af, at danske børn er i fare for at blive radikaliseret i de syriske fangelejre.