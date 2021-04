Kofod udvandrede: - Er der flere spørgsmål, nej, godt

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviste ved dagens samråd at være orienteret om de specifikke oplysninger afsløret i Ekstra Bladet i marts om IS-udsmulinger af børn i de syriske lejre.

Men både journalister og politikere måtte i forbindelse med samrådet kigge langt efter svar på spørgsmålet, om Kofod var orienteret om fænomenet, at Islamisk Stat udsmugler børn fra lejrene.

- Er der flere spørgsmål, nej, godt, lød det i en meget hurtig sætning fra ministeren til den fremmødte presse ude foran samrådet, da han af Ekstra Bladet blev spurgt ind til, om han kendte til det generelle fænomen.

Spurgt til det ved samråd

Både Inger Støjberg (V) og Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, spurgte ind til det under samrådet, men også her svarede udenrigsministeren udenom.

Støjberg påtalte, at ministrene var meget specifikke omkring de oplysninger, som Ekstra Bladet har bragt og spurgte:

- Jeg vil gerne bede om en fuldstændig bekræftelse på, at ingen af de to ministre her på nogen måde har været informeret om oplysninger ala det, der står i Ekstra Bladet i marts måned. At man ikke er blevet orienteret om, at der er denne her slags problemer i lejrene, og at der på ingen måde foreligger oplysninger for ministrene hverken mundtligt, skriftligt eller på anden måde.

Men det efterfølgende svar kom ikke ind på, om det var tilfældet.

Også Rosa Lund rettede fokus på, at ministrene var meget specifikke i forhold til oplysningerne i Ekstra Bladet og spurgte til, om ministrene kendte til det generelle fænomen i forhold til udsmuglinger.

Det landede der heller ikke et specifikt svar på.

Udenrigsminister Jeppe Kofod henviste senere til de offentlige rapporter om, at der er risiko for, at 'folk' bliver smuglet ud af lejrene. Der henvises her til FEs risikovurdering, der først blev udgivet i december 2020.

Kofod forholdt sig dermed ikke specifikt til, om han kendte til fænomenet omkring udsmuglinger af børn.