Kofod: - Vi skal feje for egen dør

Det var Dansk Folkepartis Peter Kofod, der forud for afstemningen om Morten Messerschmidts immunitet, havde ordet på Folketingets talerstol.

Her sagde han, at han ikke ville pege fingre af andre, men nævnte sekunder senere flere eksempler på andre partier, der i hans optik har været friske med EU-penge.

- Burde I ikke feje for egen dør?

- Jo. Vi skal feje for egen dør. Dansk Folkeparti skal være et parti, der tager ansvar for, hvad vi selv gør, og hvad vi selv har gjort, siger Peter Kofod.

Han påpeger, at han nævnte eksemplerne for at illustrere, at regelsættet omkring EU's midler trænger til et eftersyn.

Peter Kofod holdt tirsdag talen inden immunitetsafstemningen, hvor han blandt andet gjorde det klart, at DF stemte for ophævelse, fordi de vil have et punktum i den langstrakte sag. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Dokumentfalsk

- I jeres sag er der jo tale om dokumentfalsk. Det er ikke tilfældet i de andres sager. Det er vel lidt ligegyldigt i forhold til selve EU-midlerne?

- Nej, vi må jo afvente retssagen for at se, hvad der er tale om.

- Det er et af tiltalepunkterne.

- Jo, men det er jo ikke en dom. Så det afventer vi. Så når retssagen er overstået, så kan vi diskutere, hvad Meld-sagen er gået ud på, siger Peter Kofod.

Omsag

Morten Messerschmidt blev ved Retten i Lyngby i august sidste år idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svindel og dokumentfalsk.

Sagens dommer havde dog liket en række Messerschmidt-kritiske opslag på Facebook, og det klagede DF-formanden over.

Landsretten gav ham medhold i klagen, og den blev derfor sendt retur til byretten.

Denne gang skal den føres ved Retten på Frederiksberg, og sagen forventes at begynde torsdag.