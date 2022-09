Kofod vil have redegørelse fra Pape om ministermøder

Søren Pape havde ikke lyst til at svare på Ekstra Bladets spørgsmål, der omhandler en mystisk kærestetur samt løgnen om, at Søren Papes mand skulle være nevø til præsidenten i den dominikanske republik.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil have De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, til at redegøre for de ministermøder, han i 2018 som justitsminister afholdt, uden at udenrigstjenesten vidste det.

Det skriver Jyllands-Posten.

Møderne blev holdt under en privat ferie i Den Dominikanske Republik, og Jeppe Kofod ønsker, at Søren Pape Poulsen fortæller, hvad der blev sagt og eventuelt aftalt på ministermøderne.

- Jeg finder det stærkt problematisk, at vi i dag ikke kan få at vide, hvad der rent faktisk er blevet sagt. For det er vi nødt til at vide, når Danmark fører udenrigspolitik, siger Jeppe Kofod til Jyllands-Posten.

Søren Papes mand har turneret Caribien rundt med sin 'personlige journalist', som viser sig at være de konservatives pressechef, fortæller journalisten bag historien i denne uges 'Ingen kommentarer' Dansk spindoktor rydder op i Caribien

Avisen har gennem aktindsigter afdækket, at Søren Pape Poulsen som justitsminister har holdt ministermøder uden om Udenrigsministeriet og uden at have været i kontakt med den lokale, danske ambassade.

Annonce:

Den konservative formand var på ferie med daværende socialminister Mai Mercado (K) og daværende integrationsminister Inger Støjberg.

Hun var på det tidspunkt medlem af Venstre, men er i dag formand for Danmarksdemokraterne.

De tre ministre var private venner og holdt vinterferie sammen i Papes ægtefælle, Josue Medina Vasquez’, hjemland.

Søren Pape i Den Dominikanske republik. 12. februar 2018 udsender den offentlige anklager en pressemeddelelse om høflighedsvisit fra Pape og en delegation fra Danmark.

Jeppe Kofod finder møderne problematiske, fordi Udenrigsministeriet ikke har fået en afrapportering.

- Vi ved ikke, hvem han har mødtes med, hvad man har talt om, eller hvad der eventuelt er aftalt eller ikke er aftalt, så det kan vi slet ikke vurdere. Så meget desto vigtigere, at der kommer en redegørelse, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Søren Pape Poulsen, som for nylig har meldt sig som statsministerkandidat, kritiserer timingen i ønsket om en redegørelse, fordi rejsen til Den Dominikanske Republik har været kendt i fire år.

Annonce:

- Jeppe Kofod er hjertens velkommen på mit kontor til en kop kaffe, hvor jeg kan fortælle om min ferie. Men der skete intet, som har nogen som helst interesse for Danmark, udtaler han i en skriftelig kommentar til avisen.

- Jeg kan dog godt se, at jeg for fire år siden med fordel kunne havde fortalt Udenrigsministeriet om mødet, så der ikke var mulighed for at føre valgkamp på det i dag.