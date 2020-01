Kofods ko-vending: Skattejæger-Helle repræsenterer ikke regeringen

I onsdags jublede Jeppe Kofod.

Helle Thorning-Schmidt ville være med 'til at give Danmark en stærk rolle på et centralt område for opnåelsen af FN’s verdensmål', lød det fra en 'meget stolt' udenrigsminister.

Anledningen var Thornings nye rolle som formand i for et FN-panel til bekæmpelse af skatteunddragelse og skattely.

Men mindre end 24 timer senere kunne Ekstra Bladet afsløre, at den tidligere statsminister har bestyrelsesposter i to selskaber, der har direkte forbindelser til skattelyet Jersey. Og hun har sågar en ejerandel i det ene.

Afsløring: Skattejæger-Helle medejer af skattely-selskab

Og fredag har piben så fået en helt anden lyd fra udenrigsministeren, der nu understreger, at Helle Thorning-Schmidt på ingen måde repræsenterer den danske regering i sin nye stilling.

- Det, vi har gjort fra vores side, er at formidle kontakten mellem FN og Helle Thorning-Schmidt. Hun deltager i panelet i sin personlige kapacitet og repræsenterer ikke den danske regering. Det vil jeg gerne understrege, siger Jeppe Kofod til Ekstra Bladet i et kort telefonisk interview og lægger dermed tydelig luft til sin tidligere partiformand.

- Men når du spørger til dokumenter fremskaffet i sagen. Så må det være op til sagens parter at forholde sig til.

- Men du har været med til at blåstemple den her udpegelse. Og nu kan vi fortælle, at hun sidder i selskaber med forbindelse til skattely. Det er vel ikke en specielt god måde at bekæmpe skattely på, at hende, der skal bekæmpe det, sidder der selv?

Helle Thorning-Schmidt har endnu ikke sagt et ord om sin nye stilling offentligt. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er klart, der er blevet rejst en række spørgsmål. Men det er altså imidlertid op til sagens parter at forholde sig til dem. Her er vi ikke en part i sagen.

- Men du plejer godt at ville udtale dig om skattely. Hvorfor vil du ikke sige noget om den her sag? Er det, fordi det er en partikammerat?

- Nej, jeg siger, at når der bliver rejst en række spørgsmål, så må det være op til sagens parter at forholde sig til de spørgsmål. Vi er ikke part i sagen.

- Vil du nu orientere FN om den her sag?

- Som jeg nævnte tidligere, har vi videreformidlet en kontakt. Men vi har ikke nogen officiel rolle i den videre proces. Det et et forhold mellem de to parter.

- Troels Ravn, jeres skatteordfører, kalder ligefrem Helle Thorning-Schmidt et stærkt kort. Synes du, hun er et stærkt kort at sende derover?

- Der er ingen tvivl om, at Helle er en dygtig leder med et stort netværk. Men de spørgsmål, der nu bliver rejst, det må I tage op med sagens parter, altså FN. Og nu er jeg nødt til at løbe, siger Jeppe Kofod og ringer af efter et interview på tre minutter og 12 sekunder.

Ekstra Bladet har de seneste to dage forgæves forsøgt at få fat i Helle Thorning-Schmidt gennem flere kanaler, herunder Udenrigsministeriet, Socialdemokratiet og Safelane Global, der er det ene selskab, som hun er medejer af og sidder i bestyrelsen for.

S forsvarer skatte-Helle: Et stærkt kort