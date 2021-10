Kok udvist fordi han er for dygtig: - Helt vanvittigt

Står du og din arbejdsplads i en lignende situation? Kontakt journalisterne her.

Det vækker forargelse og undren hos brancheorganisationen Horesta, at den fillipinske familiefar Sherwin Mariano har fået afslag på sin ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, fordi han - ifølge myndighederne - er for kvalificeret til sit job.

Horesta mener generelt, at de ordninger, som udenlandske kokke kan søge om arbejdstilladelse under, ikke fungerer, og at historien om Sherwin Mariano er endnu et 'tragisk eksempel' på det.

- Det lyder helt vanvittigt. Det er tankevækkende, at vi vil acceptere ordninger som det her. Jeg håber, det her giver anledning til, at man rent politisk vil overveje, om de ordninger, man har i dag, er rimelige, siger Kristian Nørgaard, chefkonsulent i Horesta og fortsætter:

- Er det rimeligt at erklære nogen for overkvalificerede, når de vil være med til at udvikle en restaurant til at højere niveau? Det taler sit eget tydelige sprog.

Kan ikke finde en anden kok

Sherwin har 17 års erfaring som kok og har specialiseret sig i grene af asiatisk mad på den danske Michelin-restaurant Kiin Kiin samt femstjernede hoteller i hele verden.

I dag arbejder han på restauranten Zahida, der har drømme om at blive optaget i Michelin-guiden som den første indisk-pakistanske restaurant i landet, men som altså nu skal vinke farvel til den kok, de mener kan hjælpe dem med at opnå målet.

Samtidig kan restauranten ikke finde nogen, der kan overtage for Sherwin, selvom de har støvsuget alle platforme og deres netværk for ledige kokke.

- Sandheden er, at han i vores øjne er den eneste, der kan varetage jobbet. Det er meget, meget svært at finde en kok som ham her i landet. Det er som at finde stjernestøv.

- Vi har ledt og ledt, men vi kan virkelig ikke finde andre. Vi har søgt på alle jobportaler, sociale medier, gennem netværk, alt. Der er ikke nogen, siger Bobby Affridi, en af ejerne af Zahida.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

De to brødre Shane (til venstre) og Bobby (til højre) frygter, at de må vinke farvel til deres højtskattede kok Sherwin (i midten). Foto: Henning Hjorth

Helt ny situation

Chefkonsulent Kristian Nørgaard fortæller, at han ikke tidligere har hørt om ansøgere, der er blevet afvist under ordningen 'Særlige individuelle kvalifikationer', fordi de er for dygtige, men udelukkende om ansøgere, der er blevet afvist, fordi de ikke er dygtige nok.

Det skriger til himlen, mener han.

- Ordningen er blevet skærpet af flere omgange, og som udgangspunkt er den for nogle få kokke på et meget højt niveau, og det har dermed afskåret de ansøgere, der lå lige under. Dermed er man tidligere gået glip af dygtige kokke på den baggrund. Nu har vi så en helt ny situation, hvor en person vil være med til at udvikle noget nyt og ikke får lov, fordi han er for dygtig, siger Kristian Nørgaard.

Enormt ulykkeligt

Sherwin skal forlade Danmark senest 8. november. Hans arbejdsgivere har dog anket afgørelsen og håber nu at få mulighed for at ansøge om arbejds- og opholdstilladelse til Sherwin under en af de andre ordninger, den såkaldte beløbsordning eller positivlisten.

Men også under disse ordninger er der store problemer, fortæller chefkonsulent Kristian Nørgaard. Blandt andet har der for nyligt været sager med beløbsordningen, hvor myndighederne kræver, at man minimum skal tjene 37.100 kroner om måneden for at få arbejdstilladelse.

Men samtidig tror myndighederne ikke på de kokke, der får den løn, fordi de vurderer beløbet til at være for højt for en kok, hvorfor de bliver afvist.

- Det må give anledning til, at man rent politisk får kigget på de her ordninger for udenlandske kokke. Det er enormt ulykkeligt for både virksomheder og medarbejdere, som bidrager til det danske samfund og vores velfærd. Det kræver politisk handling, siger Kristian Nørgaard.