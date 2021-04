Kollerup raser mod banker: Grænsen er nået

Erhvervsministeren har indkaldt bankernes forening til møde for at få forklaring på de negative renter

Engang betød en solid opsparing i banken, at man kunne få lidt afkast fra sit indestående hvert år i form af renter.

Men i disse dage skal man ikke have for mange penge stående i banken, før det modsatte er tilfældet.

Hovedparten af de danske bankkunder må nemlig sande, at en opsparing på mere end 100.000 kroner betyder, at banken kan kradse lidt penge ind i negativ rente hvert år.

Så sent som mandag var det nemlig landets største bank, Danske Bank, der ændrede grænsen for negative renter fra 250.000 til 100.000.

Og det var tilsyneladende dråben, der fik bægeret til at flyde over for erhvervsminister Simon Kollerup (S).

I et opslag på Facebook langer han nemlig nu ud efter bankerne og det, han kalder grådighed.

'Jeg mener, at det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere,' skriver ministeren blandt andet i et opslag.

'Det kan ikke blive ved på den her måde,' skriver han.

Han oplyser, at han derfor har indkaldt bankernes forening, Finans Danmark, til et møde.

'Her forventer jeg at høre branchens svar på, hvordan vi kan stoppe den her spiral. For den nuværende situation kan danske bankkunder ikke være tjent med,' skriver han.

Argumentet fra bankerne for at opkræve penge for at have penge stående er, at renterne generelt er negative, og at det derfor koster bankerne penge at have kundernes opsparing stående.