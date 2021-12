Kom ind i Nicks Balkan-brumme

Justitsminister Nick Hækkerup og co. fik her til formiddag en rundtur i det kosovoske fængsel, Danmark fra 2023 vil lade 300 udvisningsdømte fanger afsone i. Ekstra Bladet var med - se billeder og video fra de omdiskuterede faciliteter her

Kan det fattige, korruptionsplagede Balkan-land Kosovo på nogen må leve op til de krav, de danske myndigheder sætter til faciliteterne i fængslerne?

Det er ét af de helt store spørgsmål i den politisk spegede sag, der handler om, at Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker at sende i alt 300 udvisningsdømte udlændinge til et fængsel i byen Gjilan en times kørsel udenfor Kosovos hovedstad Pristina.

Hensigten er at lette presset på den nødlidende, danske kriminalforsorg.

Justitsminister Nick Hækkerup, hans entourage og dele af den danske presse fik i dag ved selvsyn lov til at bevidne de nuværende forhold, da det kosovske fængsel for første gang inviterede indenfor – og du kan se, hvordan det tager sig ud herunder:

Bag murene

Fuld skærm

Fængslet i Kosovo vil få en dansk ledelse, men vagterne vil - ligesom i dag - være kosovarer. Eris Hana, som er juridisk ansvarlig i Kosovos justitsministerium, forklarer, at en del af politiske erklæring, der er indgået mellem Danmark og Kosovo, indebærer, at Kosovo investerer i fængslet i forhold til blandt andet sikkerheden. Derudover vil cellerne også få en kosmetisk overhaling, lyder det. Selve fængslet er omkranset af en høj, pigtrådsprydet mur med fire vagttårne. Fængslet har også en psykologisk praksis. Alle fanger får ifølge Eris Hana foretaget en psykologisk vurdering, når de ankommer. En del af erklæringen handler dog om, at personer, som på grund af mentale lidelser vil have brug for behandling uden for fængslet, ikke vil kunne sendes derned. Fængslet har ligeledes en tandlægeklinik. Den vil fortsat være der, når de danske fanger flyttes ind. Ifølge Eris Hana er myndighederne i Kosovo ved at bygge et gårdanlæg udover det ene, der er i forvejen. Fængslet har ligeledes en lægeklinik, hvis personale forbliver i fængslet, når de danske kriminelle rykker ind. En del af erklæringen går dog på, at personer, som er terminalt syge, ikke vil kunne sendes derned. Der er i alt plads til 300 indsatte i fængslet, der er inddelt i celler med plads til to i hver. Cellerne har eget WC. Danmark kommer til at leje hele fængslet. Danmark kommer til at betale 15 millioner euro - svarende til 111 millioner danske kroner - årligt for leje af fængslet. Aftalen betyder, at de fanger, der opholder sig i fængslet nu, vil skulle sendes til et andet fængsel.

Ikke langt fra danske forhold

Fængslet stod helt færdigt i 2017 og rummer foruden celler med plads til op mod 300 fanger, blandt andet et besøgsområde, gårdfaciliteter og en læge- og tandlægeklinik.

I dag var første gang, at Justitsminister Nick Hækkerup selv besøgte fængslet, og ministeren var efter rundvisningen ganske positiv over forholdene bag de pigtrådsindpakkede rødstensmure.

- Jeg synes faktisk, at det ser fint ud. Selvfølgelig er der ting, der skal gøres noget ved og arbejdes med, men grundlæggende så er det en facilitet, der ikke ligger langt fra nogle af fængsler, vi har i Danmark, lød det efterfølgende fra justitsministeren.

Fængslet ligger på en bakketop i udkanten af byen Gjilan en times kørsel fra hovedstaden Pristina.

Nick Hækkerup og den kosovoske justitsminister Albulena Haxhiu underskrev i går eftermiddags den politiske erklæring, der senere skal udmøntes i en aftale, der betyder, at Danmark har råderet over fængslet af Kosovo for en årlig leje på 15 millioner kroner. Penge, der dog skal målrettes klimaprojekter, menneskerettigheder og retstatsudvikling i landet.

Ingen vold og korruption

Med på dagens rundtur deltog også Eris Hana, som er juridisk ansvarlig i Kosovos justitsministerium, og her forklarede han, at dele af de penge, Kosovo modtager fra Danmark forventes at blive brugt på at sørge for, at fængslet bliver opdateret.

- Fængslet har i forvejen ganske høje standarder, men der vil blive investeret yderligere i det, så vi er helt sikre på, at det leve op til alle danske krav, og så alle menneskerettigheder, hvad angår fængslets udformning, bliver overholdt, forklarede han.

I dag var første gang, at justitsminister Nick Hækkerup så fængslet med egne øjne.

Den omspændende kritik af planerne er dog langt fra kun gået på fængslets udformning, men mere på, at Danmark aldrig vil kunne være garanteret, at de fanger, der sendes dertil, får alle deres rettigheder overholdt. Til det tør Eris Hana dog godt allerede nu love, at der heller ikke på den front bliver nogle problemer.

Og heller ikke den kritik, der er gået på, at Kosovos fængselsvæsen ifølge flere er mistænkt for store problemer med korruption og vold, mener han, Danmark bør bekymre sig for.

- Der findes ikke en eneste rapportering om den slags problemer i Kosovos fængsler. Vi har stor respekt for indsattes rettigheder, og vi arbejder virkelig på, at vi skal have et af de bedste fængselsvæsener i vores region, og jeg mener, at vi lige nu er bedre end nogensinde. Jeg kan ikke bruge den slags spekulationer til noget, lød det.