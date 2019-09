Komiker stopper som kandidat for Alternativet

Komiker og nu forhenværende folketingskandidat Anders Stjernholm er ikke længere kandidat for Alternativet.

Det oplyser han på Facebook.

'Beslutningen handler først og fremmest om karrieren. Jeg arbejder med idéer. Jeg udvikler dem, analyserer dem, promoverer og kritiserer dem - og endelig laver jeg nogle gange jokes om dem. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med i medielandskabet, og i så fald er det en fordel, at jeg ikke har et partibogstav ved mit navn,' skriver han.

Derudover, skriver han, er der nogle punkter, hvor han og Alternativet er gledet fra hinanden, hvorfor det ikke længere passer ham så godt at skulle stå på mål for det hele.

Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Han forsikrer dog, at han ikke er færdig med at sige sin mening om ting, hvorfor han heller ikke udelukker, at han kan få mod på et kandidatur igen i fremtiden.

'Jeg forbliver medlem af partiet, da jeg stadig tror på den venlige revolution og nødvendigheden af den bæredygtige omstilling,' skriver han.

Blev overfaldet under valgkamp

Anders Stjernholm opnåede ikke valg til Folketinget ved det seneste valg.

Han kom dog alligevel i fokus, da han undervejs i valgkampen blev overfaldet med en totenschlæger af en 19-årig mand.

Den daværende folketingskandidat endte dog med at slutte fred med den 19-årige, da han kom i kontakt med ham og hans forældre, og den 19-årige meldte derfor sig selv til politiet.

Ud over at have været kandidat for Alternativet er Anders Stjernholm, som er uddannet journalist, bestyrelsesmedlem i Dansk Ateistisk Selskab.