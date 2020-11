Komiske Inger: Tror ikke folk tænkte Trump

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har sagt det igen og igen, men da ordene kom ud af munden på Inger Støjberg, tænkte ingen på den omstridte præsident.

Det mener Venstres næstformand, Inger Støjberg, i hvert fald selv, da hun bliver konfronteret med kritik for at bruge det polemiske udtryk at få 'drænet sumpen' under en demonstration lørdag.

- Jeg er rimelig træt af, at man tillægger Donald Trump ordene, fordi jeg tror simpelthen, det er for meget at tilskrive ham, siger Inger Støjberg.

Dræn sumpen

Inger Støjbergs kommentar om at få 'drænet sumpen' kom under lørdagens traktor-demonstration mod regeringens lovbrud i minksagen, da hun stod som taler på scenen i København.

- Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance, lød fra fra Inger Strøjberg.

'Trump-retorik' fra Støjberg: - Venstre er definitivt sunket så dybt

Kommentaren leder tankerne over på en lignende vending fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som han gør brug af i sit opgør med det det etablerede politiske system i Washington.

Udtrykket opfattes derfor af nogle som en dybtliggende mistillid til centraladministrationen, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tog da også afstand fra udtrykket.

Ellemann afviser Trump-retorik: - Dårligt tidspunkt for officiel krig

Men spørger man Inger Støjberg, blev hun bare misforstået.

Venstres næstformand tænkte slet ikke på Donald Trump. Der var mere tale om den tidligere republikanske præsident i 80'erne - Ronald Reagan - forklarede hun.

- Når du bruger den vending til en demonstration, så helt ærligt, Inger Støjberg, hvor mange tror du har associationer til Donald Trump, og hvor mange har associationer til Ronald Reagan?

- Det ved jeg ikke.

- Hvad tror du?

- Helt ærligt, så tror jeg faktisk ikke, at folk stod og tænkte amerikansk politik, siger Inger Støjberg.

- Du tror ikke, de tænkte, at det er det, som Trump har rent rundt og sagt de sidste fire år?

- Narj, det tror jeg sådan set ikke. Det er i hvert fald ikke det, som jeg har tænkt, fordi det er et gængs amerikansk udtryk

- Donald Trump er måske den, som er allermest kendt for at bruge det udtryk under sin valgkamp i 2016. Har du ikke tænkt over, at det er en del af den retorik?

- Jeg ved da godt, at Donald Trump har brugt det udtryk, men det er bare ikke der, det stammer fra oprindeligt, og det er et gængs udtryk, når det kommer til amerikansk politik,

- Da du brugte udtrykket, tænkte du så, at det var et Reagan-udtryk, det vil jeg gerne bruge?

- Jeg tænkte mere på, at det var et gængs amerikansk udtryk, når det handler om, at man ikke skal være magtfuldkommen,

- Har Jakob Ellemann haft fat i dig og bedt dig om at præcisere, hvad du mente?

- Vi taler ofte sammen, og jeg tror faktisk, at han også lige tænkte på Trump, men det er simpelthen ikke det, der var meningen overhovedet, så det er jeg rimelig træt af, hvis der er nogen, som er blevet stødt på manchetterne over

Hækkerup: - Dybt usmageligt. Og skadeligt

'Splittelse i sin essens'

Flere politikere på Christiansborg tager afstand fra sumpen-kommentaren på Twitter.

'Er overrasket over Støjbergs ordvalg. I min optik så er den sump hun vil dræne netop gjort af udsagn som hendes,' skriver gruppeformand for SF Jacob Mark med en appel om, at hun bør trække udtalelsen tilbage.

Politisk leder af Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen er også kommer til tasterne:

''Dræn Sumpen'? Venstre det er i nødt til at tage afstand fra. Vi skal løse problemerne. Komme til bunds i lovbrud. Ja! Men det dér? Det er splittelse i sin essens. I ved det. Vi har set det. Bliv ikke til GOP (Republikanerne i USA, red.).'

Jakob Ellemann-Jensen har til TV2 søndag fortalt, at han ikke har hørt Inger Støjbergs kommentar.

- Jeg har hørt det anvendt af den nu snart heldigvis forhenværende præsident i Amerika. Det, han mente med det, det kan jeg forsikre, at det mener Venstre ikke, siger Jakob Ellemann-Jensen skriver TV2.

