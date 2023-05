Kommentator-Pernille sender partiskat til Enhedslisten

Top-socialisten Pernille Skipper, der er Enhedslistens tidligere politiske ordfører, er ikke bare for nyligt blevet virksomhedsejer, hun er også blevet politisk kommentator på TV2 News.

Trods de nye titler vil hun fortsat sende penge til sit gamle parti.

- Jeg har også tænkt mig at overholde de regler for partiskat i Enhedslisten, som var forudsat, da jeg blev valgt. Andet ville i mine øjne være at løbe fra en aftale, lyder det i et svar fra Pernille Skipper til Ekstra Bladet.

Virksomhedsejer

I april startede Skipper enkeltmandsvirksomheden PS, der opererer inden for 'Public relations og kommunikation', viser et opslag i virksomhedsregistret.

Dermed stiller hun sig op i rækken af politikere, der kort efter, at de har forladt Folketinget og begynder at modtage eftervederlag, bliver virksomhedsejere.

Den 39-årige eks-politiker afviser dog pure, at virksomheden skal bruges på den kendte virksomheds-finte for at undslå sig modregning i eftervederlag.

Tilmed vil Skipper altså aflevere partiskat af sit eftervederlag til sit gamle parti.

Siden Pernille Skipper forlod Folketinget har hun arbejdet på en bog og kunne sidst i april fortælle, at hun var blevet ansat som politisk kommentator på TV2 News.

Og Pernille Skipper bedyrer, at hun vil lade sig modregne krone for krone og samtidig lade partiskat gå til Enhedslisten, der har strenge regler på området.

Partiskatten gælder stadig og Pernille Skipper har tænkt sig at betale den. Foto: Peter Hove Olesen

Parti kræver penge

Spørgsmålet om partiskat er da heller ikke frivilligt for Skipper. I hvert fald ikke, hvis hun vil være på god fod med partiet.

Enhedslistens vedtægter er nemlig mejslet i beton, når det kommer til partiskat.

Her kræver partiet al overskydende eftervederlagsindtægt, der overskrider en Metal-medarbejders gennemsnitsløn i København, til partikassen. Dette gælder også tidligere medlemmer, der ikke længere repræsenterer partiet.

'Angående partiskat: Det fremgår af Enhedslistens vedtægter, at præmissen for at blive valgt som folketingsmedlem for Enhedslisten er, at man efterfølgende som forhenværende folketingsmedlem for Enhedslisten betaler partiskat af det eventuelle eftervederlag – om man på det tidspunkt er medlem af Enhedslisten eller ej', skriver partiets pressechef Morten Torbjørn Andersen til Ekstra Bladet.

Penge lugter ikke

Hos Enhedslisten er der en stolt tradition for at tage imod penge, man ellers historisk har revset.

Eksempelvis da den daværende teknik- og miljøborgmester i København Morten Kabell (EL) kunne få udbetalt godt en halv mio. kr. i eftervederlag, fordi han skiftede til et vellønnet direktørjob i det private erhvervsliv.

Dengang lovede Enhedslisten, som normalt kritiserer politikernes eftervederlagsordninger, at partiet ville donere pengene til et godt formål. De endte dog med at beholde hele beløbet med argumentet, at 'penge ikke lugter'.