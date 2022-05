Kommission anbefaler: Pensionsalderen skal stige langsommere

Pensionskommissionen anbefaler, at pensionsalderen fra 2045 skal stige langsommere end planlagt. Det vil sige, at den ikke slavisk skal følge den stigende levealder.

Det fremgår af kommissionens rapport, som onsdag formiddag bliver præsenteret på et pressemøde.

Konkret foreslår Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, som er kommissionens rigtige navn, at folkepensionsalderen stiger omkring halvt så meget, som det lige nu er ventet.

Det vil blandt andet betyde, at pensionsalderen i 2045 bliver 70,5 år i stedet for 71 år, og at den i 2100 er 74 år i stedet for 77 år. I dag er pensionsalderen 67 år.

Formålet med anbefalingen er at bidrage til mere lige pensionsvilkår på tværs af yngre og ældre grupper af samfundet. Men også at der er 'en fornuftig sammenhæng mellem levetid og pensionsalder'.

- Vi har i Danmark et pensionssystem, der er i verdenseliten, siger Jørn Neergaard Larsen, der er formand for pensionskommissionen på pressemødet.

- Så vores afsæt er, at vi har et godt system, men det er udfordret, fordi vi lever længere. Så det giver udfordringer for dem, der styrer pensionssystemet, siger han.

Ud over ændringer i den stigende pensionsalder anbefaler kommissionen, at det skal være muligt at sætte sin pensionstilværelse på pause og tage et arbejde, selv om man er begyndt at få udbetalinger fra sin ratepension.

Det må man ikke i dag. I stedet kan man risikere kan skulle betale topskat, fordi man i en periode får både løn og indtægt fra pension.

Generelt skal der gøres mere for at sikre, at alle danskere sparer op til pension, mener kommissionen. Det skyldes, at der er 'en del erhvervsaktive borgere, som ikke får sparet op til pension'.

På den baggrund anbefaler kommissionen, at der indføres et obligatorisk og 'ekstraordinært' ATP-bidrag på 3,3 procent af lønnen for eksempelvis selvstændige og løstansatte.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser frem til at nærlæse kommissionens anbefalinger.

- Det danske pensionssystem er enestående i verden. Og jeg hæfter mig ved, at det er kommissionen enig med mig i. Vores pensionssystem sikrer, at pensionsalderen ikke er lig med trange økonomiske kår. Det skal vi holde fast i.

- Men vi skal selvfølgelig hele tiden se systemet efter i sømmene og vurdere, om der er bred opbakning til det, og om det kan blive bedre på en økonomisk ansvarlig måde, siger han i en pressemeddelelse.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) mener, at der er for mange ubekendte til at kunne ændre pensionsudsigterne nu.

- Der er stor usikkerhed om forudsætningerne bag Pensionskommissionens forslag, især spørgsmålet om hvor længe vi lever.

- Hidtil er levealderen steget mere end forventet, og hvis det fortsætter, kan det vise sig, at der ikke bliver råd til en lavere pensionsalder.

- Også af den grund vil det være klogt at udskyde beslutningen til 2030, hvor vi vil have et bedre grundlag, siger Steen Nielsen, arbejdsmarkedspolitisk chef i DI, i en skriftlig kommentar.

Det var den daværende regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som i 2019 besluttede at nedsætte kommissionen.

Beslutningen herom var en del af en aftale om seniorpension, som blev indgået med Dansk Folkeparti og De Radikale.

Da kommissionen blev nedsat i november 2020, stod også Socialdemokratiet bag. Kommissionen indledte her sit arbejde med formand Jørn Neergaard Larsen i spidsen. Han er tidligere beskæftigelsesminister for Venstre.